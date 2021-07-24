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Киев пожаловался на дискриминацию со стороны России

24 июля 2021, 18:30  •  216 • Политика
Киев пожаловался на дискриминацию со стороны России. Так, глава "Нафтогаза" страны назвал "дискриминационным" предложение Алексея Миллера по поводу транзита русского газа через Украину.
В Киеве отреагировали на высказывание руководителя "Газпрома" Алексея Миллера по поводу транзита русского газа через Украину.
На днях глава госкомпании сообщил о готовности не только сохранить, но и нарастить объём украинского транзита, если Киев увеличит закупки русского сырья. Своё предложение он объяснил простой экономической рентабельностью.
С ответом в эфире канала "Украина 24" выступил Юрий Витренко, возглавляющий "Нафтогаз Украины". Он назвал такую сделку "дискриминационной".
Руководитель украинской госкорпорации заявил, что власти России всегда якобы пытались склонить Киев к приобретению газа по цене, серьёзно превышающей рыночную.
Он добавил, что на данный момент Незалежная расходует меньше средств на ввозимый в страну газ, нежели зарабатывает на транзите, благодаря чему Киев "в плюсе".
Какие-то договорённости, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны, - отрезал Витренко.

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