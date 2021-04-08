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Киев пожалел о том, что запретил импорт из РФ бумаги и мыла

08 апреля 2021, 00:15  •  157 • Украина
Специальным распоряжением кабинет министров Украины отменил ряд собственных постановлений от 31 марта нынешнего года, касающихся прекращения некоторых торговых операций с Россией. Согласно официальной информации, Киев исключил из так называемого черного списка импорта газетную бумагу. На очереди снятие санкций с качественной туалетной бумаги и десятков наименований парфюмерной продукции и моющих средств из России. Свои нынешние действия украинское правительство мотивирует «насущной необходимостью»: без соответствующих товаров целые отрасли экономики обречены на гибель. Подробности — в материале корреспондента ФАН
Один из пунктов постановления кабмина Украины под номером 269 от 29 марта 2021 года (документ был обнародован лишь спустя два дня после подписания) гласит буквально следующее:
«Киев запрещает ввоз на украинскую территорию подсолнечного масла, пшеницы, моющих средств, газетной бумаги, картона, косметических салфеток, носков и другой продукции из России в рамках объявленных нашей страной эмбарго в отношении Москвы».
Любопытно, что тогда, подписывая упомянутое постановление, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также пояснял правительственную позицию «необходимостью».
«Нам необходимо защитить свои экономические интересы, — резюмировал он. — На этом фоне подконтрольные официальному Киеву СМИ вышли в эфир с аналитическими текстами, суть которых сводилась к одной фразе: «Обойдемся без их (российских. — Прим. ФАН) бумаги и мыла!»
Обойтись не получилось. По некоторым данным, 2 апреля на имя Шмыгаля поступило коллективное письмо от известных на Украине издателей, которые предупредили команду Дениса Анатольевича о том, что к концу текущего месяца выход нескольких сотен центральных и региональных газет и журналов на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса будет прекращен.
«Мы работаем на российской бумаге, аналогов которой на Украине нет, — говорится в письме. — Имеющихся у нас запасов хватит на неделю-полторы. Обеспечить нас соответствующим качественным сырьем [украинское] государство не в состоянии. Запрет на бумажный импорт приведет к коллапсу».
Как заявил журналистам в Киеве член глава Украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов, сложившуюся ситуацию можно рассматривать как «диверсию против украинских газет» и полиграфии в целом.   
С последним мнением согласны и независимые эксперты.
«У Украины сейчас нет мощностей для производства газетной бумаги: основные картонно-бумажные комбинаты давно прекратили свое существование, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский экономист Сергей Калюжный. — Оставшиеся на периферии немногочисленные частные предприятия едва справляются с производством туалетной бумаги. Приобретать западные материалы издатели не могут по причине банального отсутствия денег».   
На днях с сайта Правительства Украины была удалена часть постановления №269. Из текста документа исчез пункт о запрете на импорт российской газетной бумаги.
«Вопрос требует дальнейшего внимательного изучения, — говорится в пояснительной записке. — Вероятно, список потенциальных «санкционных товаров» в соответствии с государственными интересами будет сокращаться».  
Какие именно товары в обозримом будущем будут исключены из указанного списка, пока не сообщается. На основе полной конфиденциальности представитель Министерства экономического развития и торговли Украины заявил корреспонденту ФАН, что Киев по-прежнему будет покупать у России мыло, стиральные порошки и другие моющие средства, а также туалетную бумагу. На вопрос, зачем в таком случае украинским властям вообще было нужно создавать подобные санкционные списки, чиновник не ответил. 
Автор: Леонид Андросов

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