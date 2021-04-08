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Киев пожалел о том, что запретил импорт из РФ бумаги и мыла
08 апреля 2021, 00:15 • 157 • Украина
Специальным распоряжением кабинет министров Украины отменил ряд собственных постановлений от 31 марта нынешнего года, касающихся прекращения некоторых торговых операций с Россией. Согласно официальной информации, Киев исключил из так называемого черного списка импорта газетную бумагу. На очереди снятие санкций с качественной туалетной бумаги и десятков наименований парфюмерной продукции и моющих средств из России. Свои нынешние действия украинское правительство мотивирует «насущной необходимостью»: без соответствующих товаров целые отрасли экономики обречены на гибель. Подробности — в материале корреспондента ФАН.
Один из пунктов постановления кабмина Украины под номером 269 от 29 марта 2021 года (документ был обнародован лишь спустя два дня после подписания) гласит буквально следующее:
Любопытно, что тогда, подписывая упомянутое постановление, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также пояснял правительственную позицию «необходимостью».
Обойтись не получилось. По некоторым данным, 2 апреля на имя Шмыгаля поступило коллективное письмо от известных на Украине издателей, которые предупредили команду Дениса Анатольевича о том, что к концу текущего месяца выход нескольких сотен центральных и региональных газет и журналов на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса будет прекращен.
Как заявил журналистам в Киеве член глава Украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов, сложившуюся ситуацию можно рассматривать как «диверсию против украинских газет» и полиграфии в целом.
С последним мнением согласны и независимые эксперты.
На днях с сайта Правительства Украины была удалена часть постановления №269. Из текста документа исчез пункт о запрете на импорт российской газетной бумаги.
Какие именно товары в обозримом будущем будут исключены из указанного списка, пока не сообщается. На основе полной конфиденциальности представитель Министерства экономического развития и торговли Украины заявил корреспонденту ФАН, что Киев по-прежнему будет покупать у России мыло, стиральные порошки и другие моющие средства, а также туалетную бумагу. На вопрос, зачем в таком случае украинским властям вообще было нужно создавать подобные санкционные списки, чиновник не ответил.
Автор: Леонид Андросов
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