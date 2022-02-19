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Киев поймали на новом военном преступлении
19 февраля 2022, 13:05 • 268 • Политика
Киев поймали на новом военном преступлении. Родион Мирошник обвинил армию Украины в умышленном выведении из строя ключевых инфраструктурных объектов народных республик. Тем самым ВСУ пытаются создать тяжёлые условия для выживания гражданских лиц в Донбассе, пояснил он.
Украинские военные подорвали трансформатор Васильевской насосной станции на территории Донецкой народной республики, заметил в своём Telegram-канале политический эксперт Родион Мирошник.
Он напомнил, что ранее силы киевского режима ударили по газопроводам в Луганске. Эксперт убеждён, что данные действия можно считать намеренной диверсией ВСУ.
По его мнению, армия Незалежной умышленно ведёт огонь по жизненно важным инфраструктурным объектам народных республик: "На лицо военные преступления Украины".
Таким способом Киев рассчитывает создать тяжёлые условия для выживания гражданских лиц в Донбассе, пояснил Мирошник.
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