Киев поймали на новом военном преступлении. Родион Мирошник обвинил армию Украины в умышленном выведении из строя ключевых инфраструктурных объектов народных республик. Тем самым ВСУ пытаются создать тяжёлые условия для выживания гражданских лиц в Донбассе, пояснил он.

Украинские военные подорвали трансформатор Васильевской насосной станции на территории Донецкой народной республики, заметил в своём Telegram-канале политический эксперт Родион Мирошник.

Он напомнил, что ранее силы киевского режима ударили по газопроводам в Луганске. Эксперт убеждён, что данные действия можно считать намеренной диверсией ВСУ.

По его мнению, армия Незалежной умышленно ведёт огонь по жизненно важным инфраструктурным объектам народных республик: "На лицо военные преступления Украины".

Таким способом Киев рассчитывает создать тяжёлые условия для выживания гражданских лиц в Донбассе, пояснил Мирошник.