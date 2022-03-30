Киев повторяет минский "фокус". Команда Зеленского начала "переписывать" договорённости

Команда президента Украины Владимира Зеленского уже начала "переписывать" достигнутые на переговорах с Россией договорённости, хотя их даже не успели официально оформить. Киев решил повторить минский "фокус".

Представитель украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк заявил, что условия мирного соглашения с Россией будут вынесены на всеукраинский референдум. Но произойдёт это только тогда, когда русские отведут свои войска на позиции, которые они занимали 23 февраля. То есть отзовут все силы обратно в Россию. Об этом в среду сообщило информагентство Reuters.

Слова Подоляка прямо противоречат заявлению главы русской делегации на переговорах Владимира Мединского. Тот сообщил, что украинская сторона письменно подтвердила готовность выполнить пять условий России. Отказаться от вступления в НАТО, принять внеблоковый статус, отказаться от ядерного оружия, отказаться от размещения на своей территории иностранных сил и баз, а также взять обязательство проводить учения с иностранными государствами только по согласованию со странами-гарантами. Ничего о выносе этих вопросов на референдум и об отводе русских войск в данном документе не говорилось.

Отметим, что украинские власти фактически повторяют свой минский "фокус". В 2015 году они подписали Минские соглашения, которые предполагают предоставление Донбассу особого статуса, амнистию местных жителей и проведение там выборов. И только потом Киеву должны были предоставить контроль над границей. Однако украинские власти сами для себя переписали Минские соглашения, отказавшись их выполнять, пока им не предоставят контроль над границей.