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Киев потребовал от Минска выдать всех задержанных россиян для суда
30 июля 2020, 19:05 • 143 • Политика
Украинские силовики объявили, что давно следят за деятельностью бойцов ЧВК Вагнера
Все задержанные накануне в Белоруссии граждане России должны предстать перед правосудием Незалежной. Об этом сегодня заявили в Службе безопасности Украины.
В ведомстве считают, что Минск должен экстрадировать россиян в Киев, в связи с чем СБУ выступила с такой инициативой и через Офис Генпрокурора страны намерена обратиться с соответствующим ходатайством.
Отмечается, что украинские спецслужбисты собрали достаточно доказательств "о военных преступлениях" в Донбассе ЧВК "Вагнер", представителей которых якобы задержали в Белоруссии.
"Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины", – сообщает пресс-служба СБУ.
Там подчеркнули, что давно следят за деятельностью участников частной военной компании.
Накануне российский писатель Захар Прилепин признался, что среди задержанных есть бойцы его бывшего батальона, воевавшего в ДНР. За подобное заявление его резко раскритиковали в Москве.
В Киеве на события в Минске отреагировали быстро. Так, экс-глава украинского МИД Павел Климкин предложил белорусским властям передать россиян Незалежной, а уж там будет их обменивать на украинцев, осужденных в РФ.
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