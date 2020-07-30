Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Главная / Политика

Киев потребовал от Минска выдать всех задержанных россиян для суда

30 июля 2020, 19:05  •  143 • Политика
Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинские силовики объявили, что давно следят за деятельностью бойцов ЧВК Вагнера
Все задержанные накануне в Белоруссии граждане России должны предстать перед правосудием Незалежной. Об этом сегодня заявили в Службе безопасности Украины.
В ведомстве считают, что Минск должен экстрадировать россиян в Киев, в связи с чем СБУ выступила с такой инициативой и через Офис Генпрокурора страны намерена обратиться с соответствующим ходатайством.
Отмечается, что украинские спецслужбисты собрали достаточно доказательств "о военных преступлениях" в Донбассе ЧВК "Вагнер", представителей которых якобы задержали в Белоруссии.
"Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины", – сообщает пресс-служба СБУ.
Там подчеркнули, что давно следят за деятельностью участников частной военной компании.
Накануне российский писатель Захар Прилепин признался, что среди задержанных есть бойцы его бывшего батальона, воевавшего в ДНР. За подобное заявление его резко раскритиковали в Москве.
В Киеве на события в Минске отреагировали быстро. Так, экс-глава украинского МИД Павел Климкин предложил белорусским властям передать россиян Незалежной, а уж там будет их обменивать на украинцев, осужденных в РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
30 июля 2020, 11:05
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске
30 июля 2020, 00:05
Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт
30 июля 2020, 09:05
"Пакостят всеми доступными способами": Вассерман назвал авторов провокации с "наёмниками" в Минске
30 июля 2020, 05:05
Белорусы подключат Украину к разбирательствам по задержанию иностранных бойцов
30 июля 2020, 16:05
"Люди просто продавали Родину": Баранец сделал неожиданное признание о шпионах в Крыму
30 июля 2020, 01:05
"Кинжалами" и не только: В Минобороны рассказали, чем Россия ответит США на переброску военных
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2020, 03:05
"Очень серьёзно": Две ошибки, совершённые на Дальнем Востоке, могут привести к бунту​
24 июля 2020, 19:05
Генерал Ричард Кларк: «Американские Силы спецопераций готовятся к захвату Москвы»
25 июля 2020, 07:30
Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»
25 июля 2020, 00:05
"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "Прогресс МС-15" к МКС
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
25 июля 2020, 00:05
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
28 июля 2020, 15:05
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор профессионалов-провокаторов в Хабаровске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.