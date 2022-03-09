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Киев потерял контроль: у России есть доказательства пыток населения

09 марта 2022, 06:35  •  26 • Украина

В Минобороны России сообщили о наличии базы, где содержится информация от желающих покинуть Украину: люди не могут терпеть насилие, чинимое украинскими националистами. В том числе речь идёт о пытках.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе сегодняшнего брифинга сообщил, что официальный Киев потерял контроль над страной, и сегодня людьми распоряжаются украинские националисты. А им нужен "живой щит" - мирными людьми прикрываются, чтобы избежать атаки Вооружённых сил России.

В распоряжении Министерства обороны России есть информация от более чем 2,5 миллиона украинцев и иностранцев, которые хотели бы покинуть страну, чтобы не подвергаться давлению националистов:

Любые попытки выхода через гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию жестоко пресекаются националистами. Об этом мы вам уже детально рассказывали. Какие-либо дополнительные комментарии здесь излишни, - пояснил Мизинцев.

Если бы у Москвы было доверие к официальному Киеву, вся база была бы передана в качестве подтверждения желания людей уехать в Россию. Однако на Украине начались пытки и даже убийства "идущих на сотрудничество" с русскими - так называется обычное желание спастись от неонацистов:

Как только база данных окажется в руках националистов, всех обратившихся за помощью украинских граждан ждут преследования, унижения, пытки и расстрелы.

Передать базу данных Россия могла бы и ООН. Ведь накануне заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс с высокой трибуны заявил, что в Россию украинцы ехать не хотят. Передать могли бы, но это также может стоить людям жизней. Поэтому Россия самостоятельно продолжает предпринимать усилия для освобождения людей. И как бы ни развивалась ситуация в будущем, рано или поздно цивилизованный мир узнает о всех зверствах Киева и неонацистов в отношении своего народа, заключили в Минобороны России.

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