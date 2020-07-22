Киев потерпел очередное фиаско: "Он бы ещё голышом по Крещатику пробежал"

Кнырик не исключил, что вся эта ситуация с террористом в Луцке была определённой постановкой. Быть может, позднее объявится какая-то политическая партия или человек, который объявит себя заказчиком.

Я не исключаю вероятности, что это было большое трагичное и достаточно страшное шоу, результатом которого станет, что за этим сумасшедшим, кто захватывал автобус, кто-то стоит, - поделился мыслями с Царьградом политолог.

Было несколько часов непонятных переговоров, но правоохранители так и не предприняли адекватных действий, например, попыток штурма. Зеленский и вовсе пошёл на поводу у преступника, записав абсурдное заявление про фильм.

Эксперт отметил, что Владимир Зеленский выглядел не как президент, не как государственный человек.

"Он продолжает быть актёром и демонстрирует это изо дня в день. К сожалению, тенденций на изменение этой истории нет. И, скорее всего, этот образ и стиль поведения Зеленского не поменяются", - считает главный редактор News Front.

По его мнению, ситуация оказалась крайне странной. С террористом вели 12 часов какие-то переговоры, президент не только пошёл у захватившего заложников на поводу, но и выполнил его требования. Зато Украина никаких переговоров по многим вопросам (в том числе и по Донбассу) со своими гражданами с целью урегулировать гражданский конфликт не ведёт.

Если бы террорист потребовал от него голым пробежать по Крещатику, и он пробежался бы, я бы тоже не удивился, честно скажу. Это вот уровень "государственного деятеля", который сегодня называется президентом Украины, - отметил собеседник Царьграда.

Он предположил, что Зеленский мог бы предложить себя взамен заложников или лично бы вышел на переговоры, то есть совершил какие-то поступки, свойственные государственному деятелю уровня президента.

"То, что он сделал, в очередной раз показывает уровень его квалификации, готовность в принципе быть президентом, принимать сложные волевые решения", - подчеркнул политолог.

Константин Кнырик признался: у него вызывают вопросы действия правоохранительных органов Украины. Например, почему ничего не было сделано для ликвидации террориста.