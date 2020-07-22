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Киев потерпел очередное фиаско: "Он бы ещё голышом по Крещатику пробежал"
22 июля 2020, 11:00 • 40 • Политика
Главный редактор News Front, политолог Константин Кнырик убеждён, что Киев потерпел очередное фиаско. Зеленский продолжает оставаться актёром, так и не став политиком. "Он бы ещё голышом по Крещатику пробежал", - предположил эксперт.
Кнырик не исключил, что вся эта ситуация с террористом в Луцке была определённой постановкой. Быть может, позднее объявится какая-то политическая партия или человек, который объявит себя заказчиком.
Было несколько часов непонятных переговоров, но правоохранители так и не предприняли адекватных действий, например, попыток штурма. Зеленский и вовсе пошёл на поводу у преступника, записав абсурдное заявление про фильм.
Эксперт отметил, что Владимир Зеленский выглядел не как президент, не как государственный человек.
"Он продолжает быть актёром и демонстрирует это изо дня в день. К сожалению, тенденций на изменение этой истории нет. И, скорее всего, этот образ и стиль поведения Зеленского не поменяются", - считает главный редактор News Front.
По его мнению, ситуация оказалась крайне странной. С террористом вели 12 часов какие-то переговоры, президент не только пошёл у захватившего заложников на поводу, но и выполнил его требования. Зато Украина никаких переговоров по многим вопросам (в том числе и по Донбассу) со своими гражданами с целью урегулировать гражданский конфликт не ведёт.
Он предположил, что Зеленский мог бы предложить себя взамен заложников или лично бы вышел на переговоры, то есть совершил какие-то поступки, свойственные государственному деятелю уровня президента.
"То, что он сделал, в очередной раз показывает уровень его квалификации, готовность в принципе быть президентом, принимать сложные волевые решения", - подчеркнул политолог.
Константин Кнырик признался: у него вызывают вопросы действия правоохранительных органов Украины. Например, почему ничего не было сделано для ликвидации террориста.
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