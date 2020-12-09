Киев поставил гродненским террористам Николая Автуховича оружия на 23 миллиона евро!

Если окажется верным то, что белорусские террористы получили оружие на украинских военных складах с личной санкции Владимира Зеленского, украинского президента можно будет официально обвинить в пособничестве терроризму. В Белоруссии задержаны участники преступной группировки, причастные к нескольким нападениям, поджогу дома и взрыву автомобиля. При обыске в доме, где скрывался организатор бандгруппы – Николай Автухович, – изъят арсенал боеприпасов, от ручных гранат до автоматов и патронов.

Автухович – бывший «политзаключённый», «предприниматель и демократический активист», – как о нём пишут польские издания, – давний оппонент Александра Лукашенко. Собранная им преступная группа насчитывала до сотни боевиков, причём около половины из них, по некоторым данным, имели украинские паспорта (сейчас по официальным каналам в Белоруссии эту информацию намеренно замалчивают, чтобы ещё больше не усугубить разрыв с Киевом).

«Мирные протесты ничего не решали, – признался на допросе Автухович. – Поэтому на этой почве рождаются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает». Вот боевики Автуховича и подожгли дом милиционера, а другому милиционеру взорвали автомобиль. К терактам оказались причастны несколько весьма известных «профессиональных протестующих» – братья Резанович и братья Мелькер. Международные правозащитные организаций поспешили признать всех их «узниками совести» и «политзаключёнными».

Но в этой истории есть интрига. Дело в том, что по линии ЕС (стараниями Варшавы) белорусским бузотёрам выделили немалую сумму – 53 миллиона евро. «С тридцаткой проблем нет, она прошла чисто, – разъясняет политолог Лев Вершинин, – а остальное же, видимо, пошло на нужды, о которых вслух говорить не принято. Но весьма вероятно, когда цепочка следов от богатого арсенала террористов будет отслежена, кое-кому в Киеве придётся сильно ломать голову, как бы сделать так, чтобы неловкая правда не получила широкой огласки».

В общем, в руках белорусских правоохранителей с задержанием Автуховича появились ниточки, потянув за которые можно будет размотать весь террористический клубочек, от Варшавы до Киева.