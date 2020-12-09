Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Главная / Украина

Киев поставил гродненским террористам Николая Автуховича оружия на 23 миллиона евро!

09 декабря 2020, 15:50  •  33 • Украина
Если окажется верным то, что белорусские террористы получили оружие на украинских военных складах с личной санкции Владимира Зеленского, украинского президента можно будет официально обвинить в пособничестве терроризму. В Белоруссии задержаны участники преступной группировки, причастные к нескольким нападениям, поджогу дома и взрыву автомобиля. При обыске в доме, где скрывался организатор бандгруппы – Николай Автухович, – изъят арсенал боеприпасов, от ручных гранат до автоматов и патронов.
Автухович – бывший «политзаключённый», «предприниматель и демократический активист», – как о нём пишут польские издания, – давний оппонент Александра Лукашенко. Собранная им преступная группа насчитывала до сотни боевиков, причём около половины из них, по некоторым данным, имели украинские паспорта (сейчас по официальным каналам в Белоруссии эту информацию намеренно замалчивают, чтобы ещё больше не усугубить разрыв с Киевом).
«Мирные протесты ничего не решали, – признался на допросе Автухович. – Поэтому на этой почве рождаются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает». Вот боевики Автуховича и подожгли дом милиционера, а другому милиционеру взорвали автомобиль. К терактам оказались причастны несколько весьма известных «профессиональных протестующих» – братья Резанович и братья Мелькер. Международные правозащитные организаций поспешили признать всех их «узниками совести» и «политзаключёнными».
Но в этой истории есть интрига. Дело в том, что по линии ЕС (стараниями Варшавы) белорусским бузотёрам выделили немалую сумму – 53 миллиона евро. «С тридцаткой проблем нет, она прошла чисто, – разъясняет политолог Лев Вершинин, – а остальное же, видимо, пошло на нужды, о которых вслух говорить не принято. Но весьма вероятно, когда цепочка следов от богатого арсенала террористов будет отслежена, кое-кому в Киеве придётся сильно ломать голову, как бы сделать так, чтобы неловкая правда не получила широкой огласки».
В общем, в руках белорусских правоохранителей с задержанием Автуховича появились ниточки, потянув за которые можно будет размотать весь террористический клубочек, от Варшавы до Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
08 декабря 2020, 21:30
Украина «начала охоту» на российского вице-адмирала Медведева
09 декабря 2020, 03:00
У Медведчука призвали «четко разделить русское и российское»
09 декабря 2020, 03:00
По Украине рассредоточены 27 тысяч вооруженных боевиков – бывший сотрудник СБУ
08 декабря 2020, 16:00
Эксперты оценили идею ВСУ закупиться системами Patriot
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты ...
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при исп...
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили&...
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
06 декабря 2020, 09:00
Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум
04 декабря 2020, 22:10
Ветеран "Альфы" назвал причину инцидента на границе Украины и России
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.