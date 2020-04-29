Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
Главная / Политика

Киев постарается сорвать строительство "Северного потока - 2"

29 апреля 2020, 15:10  •  121 • Политика
Фото: www.globallookpress.com
Запуск российского газопровода не в интересах Незалежной
"Северный поток – 2" сделает ненужной газотранспортную систему (ГТС) Украины. Поэтому Киев приложит максимум усилий, чтобы сорвать строительство российского газопровода. Об этом заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.
По его словам, из-за запуска первой нитки "Турецкого потока" Украина уже лишилась дохода от транзита в Турцию, Болгарию и Грецию 15 млрд кубометров газа в год. После запуска второй нитки не станет еще 15 млрд кубометров годового транзита. А после 2025 г., если "Северный поток – 2" будет готов, не останется и последних 50 млрд транзита, поскольку "Газпром" наверняка откажется продлевать контракт.
"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток – 2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него", – указал Макогон в интервью РБК.
В связи с этим он не скрывает: власти Украины сделают все, чтобы новый российский газопровод не был запущен. Киев будет доказывать, что поддержка этого проекта "идет вразрез с европейскими принципами солидарности", и предоставит свои услуги по поставкам газа в ЕС на выгодных условиях.
Ранее Польша заявила о намерении арестовать активы "Газпрома" и затормозить строительство "Северного потока – 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отшутился в ответ
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное слово Путина
29 апреля 2020, 10:10
"Омарное голодание мозга": Названа причина "бешенства" Навального на самоизоляции
29 апреля 2020, 13:10
"Что они там курят?" Версию "Бука" в деле MH17 разоблачил военный эксперт Леонков
29 апреля 2020, 12:10
"Все или ничего" с Россией не работает: в Европе осознали неэффективность санкций
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отш...
29 апреля 2020, 04:10
ГБР завершило следствие по делу Пашинского. За «бытовуху» ему грозит тюремный срок
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное сло...
29 апреля 2020, 02:10
Не выпускают никого: В Казахстане заварили вход в подъезд из-за одного больного COVID...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2020, 07:10
"Мир потеряет доверие к доллару": Названа точка невозврата для американской валюты
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
26 апреля 2020, 07:53
Стало известно, чем занимается Ким Чен Ын, пока его «хоронят»
25 апреля 2020, 08:01
Путин оскорбил Обаму, Навального и Францию! Три раза!
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской львицы" проверят на конфликт интересов
27 апреля 2020, 23:10
Расплата за воровство нефти? Военные США пропали в Сирии во время поездки по нефтяным полям
27 апреля 2020, 00:10
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.