Киев поспешил преуменьшить значение предстоящих переговоров Путина и Байдена

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба уверен, что предстоящие переговоры лидеров России и США не будут иметь прорывного значения. Об этом дипломат заявил в эфире украинского телеканала ICTV.

По мнению Кулебы, назначенные на 7 ноября переговоры Владимира Путина и Джо Байдена не принесут никакого "прорыва". Тем не менее, Киев надеется, что США подаст "чёткие сигналы", чтобы Россия поняла, на что способны партнеры Украины в случае военной агрессии Москвы.

При этом Кулеба признал, что Киев не рассчитывает на реальную военную помощь со стороны НАТО.

Ранее "Первый русский" сообщал, что для переговоров двух лидеров будет впервые использован экспериментальный метод связи. Путин и Байден должны будут обсудить взаимоотношения Москвы и Вашингтона, действия НАТО и ситуацию на Украине.