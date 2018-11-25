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Киев после выполнения «домашнего задания» от МВФ посчитал сумму первого транша

25 ноября 2018, 11:09  •  102 • В мире
Украинская сторона рассчитывает на получение полутора миллиардов долларов по новой программе Международного валютного фонда после «домашнего задания» кредиторов - принятия бюджета и повышения тарифов на газ с последующим ростом тарифов на тепло и горячую воду. Как сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на источник, общий объем привлеченных Украиной средств до конца года может превысить 2,5 миллиарда долларов.
Издание поясняет, что первый транш помощи будет самым большим – полтора миллиарда долларов, последующие два – по 1,2 миллиарда долларов.
Киев рассчитывает на получение финансов, поскольку уже выполнил установленные МВФ требования новой 14-месячной программы финансирования на $3,9 млрд. В частности, тарифы на газ для населения повысились с начала ноября, а также был принят госбюджет на будущий год.
Отмечается, что, по процедурам Международного валютного фонда, новую программу совет директоров кредитора может согласовать во второй декаде декабря, а деньги транша поступят на счета НБУ через несколько дней после принятия.
При этом, пишет издание, полученные от МВФ средства пойдут в резервы Национального банка страны.
Журналисты отмечают, что получение денег от МВФ Киеву важно и для того, чтобы затем при гарантиях Всемирного банка на $ 650 млн он смог получить от $750 млн до $1 млрд для поддержки реформ.
В Сети опубликованы счета за отопление, которые получают жители Донецкой Народной Республики. Из них следует, что средний счет примерно в 10 раз дешевле, чем аналогичные, которые приходят жителям Украины.
Такие счета опубликовал в своем Twitter спецкор «КП» Дмитрий Стешин. Из счета следует, что отопление квартиры общим метражом 69,7 квадратного метра будет обходиться своему обладателю в 551 рубль, квадратный метр будет стоить 7,9 рубля.
Это практически в 10 раз меньше, чем за такой же объем платят сегодня жители Киева. Так, им квадратный метр отопления обходится в 31,52 гривны. В переводе на рубли это составит 75,65 рубля.
Напомним, что выдачу очередного транша кредита Украине МВФ жестко привязал к поднятию цен на газ почти на 24%.

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