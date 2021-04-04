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Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому режиму неприятен

04 апреля 2021, 21:05  •  481 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл "санкции" против Россотрудничества. Глава российской организации Евгений Примаков подчеркнул, что "ответ этот будет украинскому режиму неприятен". Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "случай беспрецедентный" и пообещал обсудить с руководством МИД и Россотрудничества меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский привёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций против ряда российских компаний. В частности, под "санкции" попало и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Спикер Госдумы Вячеслав Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что эти новые санкции Киева - "пример пренебрежения международным правом и здравым смыслом".
"Украина как может подражает своим покровителям, - высказал свою точку зрения парламентарий. - Санкции против государственного учреждения - Россотрудничества, смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества - случай беспрецедентный".
Он пообещал далее обсудить с руководством нашего МИД и Россотрудничества "меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации". При этом такие, чтобы наши соотечественники, а также ратующие за сохранение отношений с Москвой граждане Украины без поддержки не остались.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, в свою очередь, у себя в Telegram-канале "Primakov" пообещал объявить об ответных шагах. Но после того как в организации убедятся в том, что её сотруднику в Киеве ничего не угрожает.
"Ответ этот будет украинскому режиму неприятен, но тут уж только со смирением, только со смирением, - подчеркнул Примаков особо. - Русских, русскоязычных, людей России симпатизирующих, желающих дружить в Россией мы на Украине на съедение киевскому режиму не бросим".

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