Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому режиму неприятен

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл "санкции" против Россотрудничества. Глава российской организации Евгений Примаков подчеркнул, что "ответ этот будет украинскому режиму неприятен". Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "случай беспрецедентный" и пообещал обсудить с руководством МИД и Россотрудничества меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский привёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций против ряда российских компаний. В частности, под "санкции" попало и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что эти новые санкции Киева - "пример пренебрежения международным правом и здравым смыслом".

"Украина как может подражает своим покровителям, - высказал свою точку зрения парламентарий. - Санкции против государственного учреждения - Россотрудничества, смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества - случай беспрецедентный".

Он пообещал далее обсудить с руководством нашего МИД и Россотрудничества "меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации". При этом такие, чтобы наши соотечественники, а также ратующие за сохранение отношений с Москвой граждане Украины без поддержки не остались.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, в свою очередь, у себя в Telegram-канале "Primakov" пообещал объявить об ответных шагах. Но после того как в организации убедятся в том, что её сотруднику в Киеве ничего не угрожает.

"Ответ этот будет украинскому режиму неприятен, но тут уж только со смирением, только со смирением, - подчеркнул Примаков особо. - Русских, русскоязычных, людей России симпатизирующих, желающих дружить в Россией мы на Украине на съедение киевскому режиму не бросим".