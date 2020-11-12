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Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел

12 ноября 2020, 04:45  •  52 • Политика
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о том, что Украина предложила план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины, который противоречит Минским соглашениям.
Украина попыталась произвести ревизию Минских соглашений. Об этом заявил российский полпред при контактной группе Борис Грызлов. Он отметил, что на очередном заседании делегаты от Незалежной представили проект, который может рассматриваться как полный отказ от Минских соглашений.
Он отметил, что предложение Киева - очередная имитация переговорного процесса. Цель этой имитации проста - инициировать созыв очередного саммита "нормандского формата", пояснил он.
Грызлов также добавил, что Украина категорически отказывается брать на себя гарантии по выполнению плана действий по урегулированию конфликта в Донбассе.
"И самое главное - украинская сторона категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий, отказавшись от обязательства утвердить согласованный вариант этого документа постановлением Верховной рады Украины", - приводит его слова РИА "Новости".

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