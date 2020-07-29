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Киев поплакался ООН из-за российского парада в Крыму

29 июля 2020, 10:05  •  104 • Политика
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
На Украине заявили об угрозе региональной безопасности
Незалежную возмутило то, что РФ провела парад в день Военно-морского флота в российском Крыму. Киев так разозлился, что даже пожаловался на это ООН. Постпред Украины Сергей Кислица накатал генсеку организации Антониу Гутерришу письмо с возмущениями.
Об этом говорится в посте украинской делегации в ООН, опубликованном в "Твиттер". В послании Кислица заявил, что Россия, по его мнению, пренебрегла нормами международных прав, например, резолюцией Генассамблеи.
"Украина осуждает милитаризацию Крыма",
– уточняется в сообщении, где указано, что это якобы угрожает миру в регионе.
Военно-морской парад состоялся в Севастополе 26 июля. Торжества были не только в Крыму, но и в других регионах России. Киев же отправил Москве ноту протеста из-за парада в Черном море. Украинцы отметили, что шествие кораблей – это демонстрация Россией военной мощи, напоминает РИА ФАН.
А 20 июля Незалежная взбесилась из-за визита президента России Владимира Путина в Крым. МИД Украины также отправил российским коллегам ноту протеста. Дипломаты из Киева назвали поездку главы РФ нарушением суверенитета и территориальной целостности Незалежной.
Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. Однако Киев до сих пор не принимает выбор крымчан.

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