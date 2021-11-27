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Киев поменяет пол «Родине-мать»: монумент выглядит мужеподобно

27 ноября 2021, 23:15  •  158 • Украина
И снова здравствуйте: новые хозяева Киева собираются поменять пол монументу «Родина-мать», возвышающемуся над Днепром. Они готовы вымарать все, что только связано с советским периодом и Россией, не брезгуют даже переделывать важные памятники.

На сайте киевского горсовета официально висит петиция с требованием сменить пол «Родине-мать», так как советская эстетика, видите ли, не соответствует современным веяниям моды. Автор петиции предлагает сменить пол монумента с женского на мужской, так как эта женщина выглядит мужеподобно. То есть он предлагает сделать из нее монумент архистрагу Михаилу - небесному покровителю Киева.

По его замыслу, у статуи нужно отрезать грудь и обязательно заменить советский герб на герб Киева, а заодно приделать крылья, желательно те, которые смогут двигаться от дуновения ветра.

Просто модная тенденция. Ну хоть не на майданщиков предложили заменить и на том спасибо.

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