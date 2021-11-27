Киев поменяет пол «Родине-мать»: монумент выглядит мужеподобно

И снова здравствуйте: новые хозяева Киева собираются поменять пол монументу «Родина-мать», возвышающемуся над Днепром. Они готовы вымарать все, что только связано с советским периодом и Россией, не брезгуют даже переделывать важные памятники.На сайте киевского горсовета официально висит петиция с требованием сменить пол «Родине-мать», так как советская эстетика, видите ли, не соответствует современным веяниям моды. Автор петиции предлагает сменить пол монумента с женского на мужской, так как эта женщина выглядит мужеподобно. То есть он предлагает сделать из нее монумент архистрагу Михаилу - небесному покровителю Киева.По его замыслу, у статуи нужно отрезать грудь и обязательно заменить советский герб на герб Киева, а заодно приделать крылья, желательно те, которые смогут двигаться от дуновения ветра.Просто модная тенденция. Ну хоть не на майданщиков предложили заменить и на том спасибо.