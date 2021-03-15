Киев получил тонкий намёк из Кремля "на любые провокации" перед днём воссоединения Крыма с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможных провокациях со стороны Украины в день воссоединения Крыма с Россией. Перед этой исторической датой в Кремле сделали Киеву тонкий намёк на случай "любых провокаций", напомнив о "соответствующем ведомстве".

Чем ближе дата воссоединения Крыма с Россией (напомним, отмечается 18 марта. - Ред.), тем больше появляется слухов и версий о том, что Украина может устроить провокацию в эту историческую для региона и нашего народа в целом дату. Инсайдерами не исключаются и провокации накануне праздника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слухи, сделал Киеву тонкий намёк на случай "любых провокаций".

"Мы не сомневаемся, что наше соответствующее ведомство обладает информацией о каких-либо провокациях, если они планируются, - пояснил официальный представитель Кремля. - И не сомневаемся, что на любые провокации, тем более в такой важный день, будет дан соответствующий необходимый ответ".

Намёк на Минобороны России - более чем очевидный, поскольку речь идёт о возможных военных провокациях со стороны ВСУ. И тут Киеву стоит помнить о том арсенале, который имеется у наших военных в самом Крыму. Если заговорят "пушки Шойгу", Украину можно будет только пожалеть.