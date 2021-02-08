Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
«Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях
Навальный уничтожил себя как политика за один день
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
Главная / Украина

Киев получил приказ от США: на Донбассе снова может вспыхнуть война

08 февраля 2021, 09:20  •  429 • Украина

Одиозный украинский лидер Владимир Зеленский в последнее время принимает весьма необычные внутренние политические решения. Отталкиваясь от них, можно предположить, что Киев готов пойти на обострение ситуации на Донбассе. Такого мнения придерживается известный российский эксперт Анатолий Вассерман.

Он напомнил, что президент Украины не так давно дал указ ликвидировать три оппозиционных телевизионных канала, что является грубейшим посягательством на свободу слова. Эксперт считает, что данное решение Зеленский принял, оглядываясь на Соединенные Штаты.

Вашингтон однозначно намекнул, что имеет совершенно новую стратегию по украинскому вопросу. Есть все основания полагать, что история с блокировкой телеканалов может вылиться в новый виток военных действий на Донбассе.

«Открытым текстом считаю: каналы закрыты по приказу США. Скоро новое обострение против Донбасса — зачем независимая точка зрения?» — отметил он.

В последнее время население Украины все больше начало прислушиваться к мнению оппозиционных политиков. Происходящее отразилось на рейтинге национального лидера, естественно, не в лучшую сторону.

Зеленскому нужно было что-то предпринять, чтобы в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Он решил закрыть несколько крупных телеканалов. Однако эффект оказался совсем не таким, как он ожидал. В общественной среде начались волнения.

Противники главы «незалежной» успели оставить весьма большой след в информационной среде, что здорово ударило по его репутации. Некоторые аналитики прогнозируют импичмент. Что сказать, в таком случае он отчасти повторит карьеру Дональда Трампа, вот только за него на улицы толпы выходить не будут.

Под запрет попали телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne. Их связывают с депутатами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Тарасом Казаком.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



429
Источник
Похожие новости
07 февраля 2021, 23:15
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы радикалов
07 февраля 2021, 18:40
Зеленский нелепо оправдался за блокировку трех украинских телеканалов
08 февраля 2021, 02:55
Эксперт Дандыкин предупредил Украину о печальных последствиях атаки на Донбасс и Крым
08 февраля 2021, 09:20
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
07 февраля 2021, 09:30
Депутат Госдумы объяснил, почему Украина продолжает закупать электроэнергию у России
07 февраля 2021, 03:05
Железная дорога Молдовы на пороге банкротства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 февраля 2021, 17:55
Хроники энергокризиса Украины: Коломойский обыгрывает Ахметова, план Лукашенко срабатывает
01 февраля 2021, 15:05
Киев превратился в столицу нищих и бездомных, половина которых — из Донбасса
07 февраля 2021, 09:30
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
04 февраля 2021, 10:00
Путину удалось удивить Запад - Welt
05 февраля 2021, 17:10
«Теперь ка@апские флаги и Львовская республика» – галичане шокированы инцидентом с Бандерой
04 февраля 2021, 23:45
Украине предложили заменить в стране все российское на американское
05 февраля 2021, 19:00
Рабинович: В Украине готовят силовой переворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.