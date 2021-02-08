Киев получил приказ от США: на Донбассе снова может вспыхнуть война

Одиозный украинский лидер Владимир Зеленский в последнее время принимает весьма необычные внутренние политические решения. Отталкиваясь от них, можно предположить, что Киев готов пойти на обострение ситуации на Донбассе. Такого мнения придерживается известный российский эксперт Анатолий Вассерман.Он напомнил, что президент Украины не так давно дал указ ликвидировать три оппозиционных телевизионных канала, что является грубейшим посягательством на свободу слова. Эксперт считает, что данное решение Зеленский принял, оглядываясь на Соединенные Штаты.Вашингтон однозначно намекнул, что имеет совершенно новую стратегию по украинскому вопросу. Есть все основания полагать, что история с блокировкой телеканалов может вылиться в новый виток военных действий на Донбассе.«Открытым текстом считаю: каналы закрыты по приказу США. Скоро новое обострение против Донбасса — зачем независимая точка зрения?» — отметил он.В последнее время население Украины все больше начало прислушиваться к мнению оппозиционных политиков. Происходящее отразилось на рейтинге национального лидера, естественно, не в лучшую сторону.Зеленскому нужно было что-то предпринять, чтобы в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Он решил закрыть несколько крупных телеканалов. Однако эффект оказался совсем не таким, как он ожидал. В общественной среде начались волнения.Противники главы «незалежной» успели оставить весьма большой след в информационной среде, что здорово ударило по его репутации. Некоторые аналитики прогнозируют импичмент. Что сказать, в таком случае он отчасти повторит карьеру Дональда Трампа, вот только за него на улицы толпы выходить не будут.Под запрет попали телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne. Их связывают с депутатами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Тарасом Казаком.