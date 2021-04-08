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Киев получил независимость от Москвы после решений по газу – Коболев

08 апреля 2021, 14:00  •  125 • Политика
Фото: Pavlo Gonchar/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Договор по транзиту Украина "удавкой" не считает
Киев стал по-настоящему независим от Москвы, только когда отказался от поставок российского газа. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Он напомнил, что раньше украинское руководство было вынуждено летать в РФ на переговоры и учитывать ее интересы. Сейчас такой необходимости нет, ведь жизненно необходимый газ республика покупает в Европе.
"Сняли эту политическую удавку: сняли необходимость в обмен на газ сдавать какие-то государственные интересы. (…) Это, наверное, главный позитивный момент",
– пояснил Коболев изданию "НВ". При этом он не согласился с тем, что из ЕС Украина получает тот же российский газ. "Когда газ попадает в Европу, он становится европейским", – подчеркнул чиновник, отметив, что при закупке представители Украины не спрашивают у европейских контрагентов о происхождении товара.
На этом основании Коболев настаивает, что можно говорить о полном отказе Киева от российского газа и независимости от Москвы. Но транзит газа из РФ – это совсем другая история. От него Незалежная отказываться не собирается. Поскольку это и деньги в казну, и "подушка безопасности" в военном плане.
По мнению Коболева, Россия не решится воевать с Украиной, пока транспортирует через ее территорию свое сырье. Но как только она получит альтернативный путь экспорта, ее руки будут развязаны.
"Это кардинально повышает наши риски, в первую очередь в военном плане",
– настаивает Коболев. Поэтому представители Киева ведут "разъяснительную работу" в США против "Северного потока-2", сообщил чиновник. По его оценке, даже Германию удается понемногу сдвигать в украинскую сторону в данном вопросе.
Ранее стало известно, что Берлин готов усилить инвестиционные вливания в украинскую экономику в обмен на отказ Вашингтона от санкций против "Северного потока-2".

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