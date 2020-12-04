Киев получил дипломатическую "оплеуху" от России. США тоже досталось

Команда президента Украины Владимира Зеленского не способна создать условия для урегулирования военного конфликта в Донбассе. Такую точку зрения высказал посол России в США Анатолий Антонов. Его мнение было опубликовано в Facebook посольства.

Киев в этом случае получил весомую дипломатическую оплеуху от России. Антонов полагает, что "едва ли можно предсказать" реализацию Минских соглашений и в будущем.

"Одно ясно уже сейчас: команда В. А. Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке", - подчеркнул российский дипломат, припомнив киевлянам дискриминацию этнических русских и русскоговорящих, в результате чего нарушаются международные нормы.

Напомнил посол и об "откровенно провокационных шагах" Киева. В том числе о принятой в июле Верховной радой резолюции, назначившей местные выборы в стране на 25 октября.

"Документ заблокировал работу КГ (контактной группы). Парламент назначил голосование на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Выборы там должны-де состояться только после перехода регионов под фактический контроль Киева", - продолжил свою мысль дипломат, подчеркнув, что подобная постановка вопроса противоречит Минским договорённостям.

Досталось от российского дипломата и США, которые, с одной стороны, явно поддерживают украинскую точку зрения на "Минск", а с другой - всё же поддержали в своё время резолюцию 2202 СБ ООН. Антонов, в частности, напомнил Вашингтону, что американцы "участвовали в обсуждении и проголосовали "за". То есть априори поддержали "Минск" в изначальном формате, а не в провокационном киевском прочтении документа.

"Притом без возражений по части прописанного в тексте порядка выполнения положений документа", - уточнил посол.