|
Киев получил дипломатическую "оплеуху" от России. США тоже досталось
04 декабря 2020, 13:55 • 202 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов в Facebook посольства прокомментировал ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе. При этом Киев получил мощную дипломатическую "оплеуху" от России. Посол заявил, что команда президента Зеленского "не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения конфликта". Досталось и поддерживающим украинский взгляд на "Минск" США.
Команда президента Украины Владимира Зеленского не способна создать условия для урегулирования военного конфликта в Донбассе. Такую точку зрения высказал посол России в США Анатолий Антонов. Его мнение было опубликовано в Facebook посольства.
Киев в этом случае получил весомую дипломатическую оплеуху от России. Антонов полагает, что "едва ли можно предсказать" реализацию Минских соглашений и в будущем.
"Одно ясно уже сейчас: команда В. А. Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке", - подчеркнул российский дипломат, припомнив киевлянам дискриминацию этнических русских и русскоговорящих, в результате чего нарушаются международные нормы.
Напомнил посол и об "откровенно провокационных шагах" Киева. В том числе о принятой в июле Верховной радой резолюции, назначившей местные выборы в стране на 25 октября.
"Документ заблокировал работу КГ (контактной группы). Парламент назначил голосование на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Выборы там должны-де состояться только после перехода регионов под фактический контроль Киева", - продолжил свою мысль дипломат, подчеркнув, что подобная постановка вопроса противоречит Минским договорённостям.
Досталось от российского дипломата и США, которые, с одной стороны, явно поддерживают украинскую точку зрения на "Минск", а с другой - всё же поддержали в своё время резолюцию 2202 СБ ООН. Антонов, в частности, напомнил Вашингтону, что американцы "участвовали в обсуждении и проголосовали "за". То есть априори поддержали "Минск" в изначальном формате, а не в провокационном киевском прочтении документа.
"Притом без возражений по части прописанного в тексте порядка выполнения положений документа", - уточнил посол.
202
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 ноября 2020, 07:15
|
29 ноября 2020, 12:55
|
27 ноября 2020, 16:55
|
29 ноября 2020, 01:55
|
27 ноября 2020, 23:20
|
04 декабря 2020, 01:05
|
30 ноября 2020, 11:50