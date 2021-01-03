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Киев пока не помог освобожденному из Ливии украинцу вернуться домой

03 января 2021, 15:20  •  176 • Украина
Москва, 3 января. Посольство Украины пока не вышло на связь с Общественной палатой России для содействия своему гражданину Володимиру Давтяну. Об этом сообщил член ОП РФ Александр Малькевич.
Трое россиян и один украинец ранее прибыли в московский аэропорт Шереметьево. Мужчин освободили из ливийского плена. Документов при украинце не оказалось, поэтому Давтян не смог пересечь границу РФ и вернуться на родину. Малькевич подтвердил, что никакое консульство или посольство не связывались с ОП для помощи своему гражданину, который до сих пор находится в аэропорту.
«До утра он был там, заполнял бумаги», — поделился Малькевич с ТАСС.
По его словам, можно достучаться до посольства Украины через журналистов и гражданское общество. Давтян уже выразил признательность российской стороне за освобождение из Ливии.
Автор: Максим Попов

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