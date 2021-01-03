Киев пока не помог освобожденному из Ливии украинцу вернуться домой

Москва, 3 января. Посольство Украины пока не вышло на связь с Общественной палатой России для содействия своему гражданину Володимиру Давтяну. Об этом сообщил член ОП РФ Александр Малькевич.

Трое россиян и один украинец ранее прибыли в московский аэропорт Шереметьево. Мужчин освободили из ливийского плена. Документов при украинце не оказалось, поэтому Давтян не смог пересечь границу РФ и вернуться на родину. Малькевич подтвердил, что никакое консульство или посольство не связывались с ОП для помощи своему гражданину, который до сих пор находится в аэропорту.

«До утра он был там, заполнял бумаги», — поделился Малькевич с ТАСС.

По его словам, можно достучаться до посольства Украины через журналистов и гражданское общество. Давтян уже выразил признательность российской стороне за освобождение из Ливии.