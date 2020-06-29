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Киев подталкивает Москву к захвату Украины

29 июня 2020, 18:00  •  207 • Политика
Ахтем Чийгоз. Фото: Николай Лазаренко/ТАСС
В Незалежной опасаются потери новых территорий
Россия может повторить "крымский сценарий" для захвата Украины. Об этом заявил нардеп Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.
По его мнению, "российская агрессия" начнется из-за проблемы с водой в Крыму. Чтобы взять под контроль Северо-Крымский канал, РФ заберет юг Украины. Но вода – это только повод. По мнению Чийгоза, Кремль только и мечтает, как подчинить себе Незалежную. А нынешние киевские власти всячески подталкивают его к этому.
"Последний год была такая риторика, которая вдохновила нашего врага", – заявил нардеп в эфире "Обозревателя". Он пояснил, что имеет в виду "ошибки" Киева во внешней политике, реформу армии и "деморализацию общества".
По словам Чийгоза, среди украинцев сейчас наблюдается всплеск пророссийских настроений, что облегчает задачу Москвы. Этим она, дескать, воспользовалась в 2014 г. в Крыму, это поможет ей захватить Украину и сейчас.
"Всегда вдохновляло Российскую империю, когда внутри государства были непонятные движения в направлении того, чтобы побрататься с врагом", – пояснил Чийгоз.
Ранее американский генерал высказал предположение, что Россия может захватить Херсонскую область. По его мнению, военную операцию под видом учений Москва начнет в сентябре 2020 года. В России, в свою очередь, опасаются, что подобные заявления западных военных обостряют российско-украинские отношения и провоцируют радикально настроенных граждан к действию. Крымский мост на всякий случай уже взят под усиленную охрану.
На полуострове испытывают дефицит пресной воды из-за объявленной Киевом водной блокады. Частично проблема решена, но некоторые регионы по-прежнему страдают от засухи. Это признают местные власти. Москва предлагала Киеву возобновить подачу воды из Днепра по Северо-Крымском каналу, но получила отказ. Сейчас украинские радикалы призывают взорвать собственную ГЭС, чтобы окончательно уничтожить возможность подачи воды в Крым с территории Украины.

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