Киев подписал «формулу Штайнмайера». Что теперь будет с Донбасом

А это действительно прорыв. На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске Киеву и представителям ЛНР и ДНР удалось-таки подписать так называемую «формулу Штайнмайера», названную по имени предложившего пошаговый сценарий примирения в Донбассе бывшего главы МИД Германии, а ныне - президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Что же представляет собой эта «формула Штайнмайера»?

1. Пунктом первым там значится проведение выборов на территории ЛДНР (под наблюдением ОБСЕ). Причем, как плачутся национал-патриоты Украины, «без разоружения боевиков, выведения российских войск и контроля Киева над всей границей с москалями».

2. После выборов Украина должна предоставить политическую и экономическую автономию Донбассу (особый статус!).

3. Затем объявить амнистию всем участникам боевых действий со стороны ЛДНР.

4. И после этого Вооруженные силы республик превратятся в «народную милицию», подчиненную избранным руководителям ДНР и ЛНР.

5. Ну, а дальше уже можно вести речь о возврате контроля Украины над границами и т.д.

Понятно, что никто в Киеве не хотел и слышать об этой «формуле». «За что кровь пять лет проливали?! - кричали все последние годы на Украине. - Если дать Донбассу все то, что он с самого начала и хотел».

Однако, представитель Украины в Минске экс-президент Украины Кучма был вынужден поставить свою подпись с санкции нового руководства страны. Потому что иначе Зеленскому отказвали в созыве «норманской четверки» по Украине.

Что теперь изменится после этого на Донбассе? Рискнем предположить, что пока - почти ничего. А вот на Украине уже вовсю кричат, что принятие «формулы Штанмайера» равносильно госизмене. И грозят Зеленскому очередным Майданом. Из чувств самосохранения он будет затягивать выполнение «формулы».

Но для нас-то главное, чтоб спокойнее стало на Донбассе.