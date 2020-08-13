Киев подготовился к захвату Крыма и Донбасса: Создана "концепция правосудия переходного времени"

На Украине заранее приготовились к возвращению Крыма и Донбасса. Рабочая группа разработала "концепцию правосудия переходного времени" для полуострова и неподконтрольного востока страны.

Сообщается, что документ регулирует расчёт компенсаций за утраченное имущество, а также определяет наказание за неповиновение Киеву. В частности, предусматривается запрет на занятие любых государственных должностей для работавших на руководящих постах в неподконтрольных Киеву районах Донбасса или Крыма.

"Это очень важный документ, потому что, с одной стороны, он даёт украинским гражданам на оккупированных территориях понять, что они не брошены и не забыты… А с другой - напоминает предателям и перебежчикам о том, что они обязательно понесут ответственность", - цитирует издание "Коммерсантъ" слова источника.

Тест "концепции" пока официально не опубликован, однако есть информация, что документ уже поступил на рассмотрение в офис президента Украины. Следует отметить, что "концепция" напрямую противоречит Минским соглашениям, так как последние предусматривают амнистию для участников конфликта в Донбассе.