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Киев подготовился к захвату Крыма и Донбасса: Создана "концепция правосудия переходного времени"
13 августа 2020, 07:40 • 299 • Политика
Украина приготовилась к возвращению Крыма и Донбасса. В Киеве разработали "концепцию правосудия переходного времени" для определения размеров компенсаций и для наказания не подчинившихся киевскому режиму.
На Украине заранее приготовились к возвращению Крыма и Донбасса. Рабочая группа разработала "концепцию правосудия переходного времени" для полуострова и неподконтрольного востока страны.
Сообщается, что документ регулирует расчёт компенсаций за утраченное имущество, а также определяет наказание за неповиновение Киеву. В частности, предусматривается запрет на занятие любых государственных должностей для работавших на руководящих постах в неподконтрольных Киеву районах Донбасса или Крыма.
Тест "концепции" пока официально не опубликован, однако есть информация, что документ уже поступил на рассмотрение в офис президента Украины. Следует отметить, что "концепция" напрямую противоречит Минским соглашениям, так как последние предусматривают амнистию для участников конфликта в Донбассе.
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