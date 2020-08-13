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Киев подготовился к захвату Крыма и Донбасса: Создана "концепция правосудия переходного времени"

13 августа 2020, 07:40  •  299 • Политика
Украина приготовилась к возвращению Крыма и Донбасса. В Киеве разработали "концепцию правосудия переходного времени" для определения размеров компенсаций и для наказания не подчинившихся киевскому режиму.
На Украине заранее приготовились к возвращению Крыма и Донбасса. Рабочая группа разработала "концепцию правосудия переходного времени" для полуострова и неподконтрольного востока страны.
Сообщается, что документ регулирует расчёт компенсаций за утраченное имущество, а также определяет наказание за неповиновение Киеву. В частности, предусматривается запрет на занятие любых государственных должностей для работавших на руководящих постах в неподконтрольных Киеву районах Донбасса или Крыма.
"Это очень важный документ, потому что, с одной стороны, он даёт украинским гражданам на оккупированных территориях понять, что они не брошены и не забыты… А с другой - напоминает предателям и перебежчикам о том, что они обязательно понесут ответственность", - цитирует издание "Коммерсантъ" слова источника.
Тест "концепции" пока официально не опубликован, однако есть информация, что документ уже поступил на рассмотрение в офис президента Украины. Следует отметить, что "концепция" напрямую противоречит Минским соглашениям, так как последние предусматривают амнистию для участников конфликта в Донбассе.

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