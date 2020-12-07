Киев подготовил подарок русским на Новый год, чтобы весь мир сказал: "Опять виновата Россия"

В конце прошлой недели с Украины в Россию пытались прорваться трое вооружённых людей. В результате в перестрелке один из них погиб, а двое скрылись. Короткий пресс-релиз был распространён пресс-службой ФСБ России. В Киеве поспешили заявить, что стрельбу на границе никто из украинских представителей не слышал. И вообще, русские, мол, не предоставили доказательств. Неловкая пауза так и повисла в воздухе. Россия не спешит разоблачать Украину, вероятно, даёт шанс рассказать правду. В то же время эксперты выдвигают свои версии произошедшего.

Так, почётный президент Ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты России Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik отметил, что инцидент похож на провокацию: "На Украине, как всегда, решили России подсуропить к Новому году". А может быть, и вовсе некие украинские политики пытаются пробовать свои силы в вопросе возвращения регионов, не желающих подчиняться Киеву. Но наиболее вероятна попытка ухудшить отношение международного сообщества к нашей стране.

"Возможно, они начинают в определённой степени пробовать свои силы, чтобы устроить какую-то провокацию, а потом орать на весь мир, что "опять виновата Россия", - сказал эксперт.

Сергей Гончаров уверен, что подобные попытки ни к чему не приведут. Потому что слепых зон на границе России и Украины нет. Наши чётко всё контролируют.