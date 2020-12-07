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Киев подготовил подарок русским на Новый год, чтобы весь мир сказал: "Опять виновата Россия"
07 декабря 2020, 14:20 • 138 • Политика
События последних дней показали, что Украина по-прежнему не настроена на мирный диалог с Россией. В стране есть силы, которым выгодно не просто ухудшение отношений - они, по всей видимости, добиваются полной изоляции русских. Вот и теперь инцидент на границе наших стран показывает, что Киев готовит русским подарок на Новый год, чтобы весь мир сказал: "Опять виновата Россия".
В конце прошлой недели с Украины в Россию пытались прорваться трое вооружённых людей. В результате в перестрелке один из них погиб, а двое скрылись. Короткий пресс-релиз был распространён пресс-службой ФСБ России. В Киеве поспешили заявить, что стрельбу на границе никто из украинских представителей не слышал. И вообще, русские, мол, не предоставили доказательств. Неловкая пауза так и повисла в воздухе. Россия не спешит разоблачать Украину, вероятно, даёт шанс рассказать правду. В то же время эксперты выдвигают свои версии произошедшего.
Так, почётный президент Ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты России Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik отметил, что инцидент похож на провокацию: "На Украине, как всегда, решили России подсуропить к Новому году". А может быть, и вовсе некие украинские политики пытаются пробовать свои силы в вопросе возвращения регионов, не желающих подчиняться Киеву. Но наиболее вероятна попытка ухудшить отношение международного сообщества к нашей стране.
"Возможно, они начинают в определённой степени пробовать свои силы, чтобы устроить какую-то провокацию, а потом орать на весь мир, что "опять виновата Россия", - сказал эксперт.
Сергей Гончаров уверен, что подобные попытки ни к чему не приведут. Потому что слепых зон на границе России и Украины нет. Наши чётко всё контролируют.
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