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Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным

08 июня 2021, 09:30  •  355 • Политика
Источник в Совете национальной безопасности Белого дома сообщил Axios о том, что украинские власти "неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись" телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идёт о заявлении про членство в НАТО.
Обман со стороны Украины по отношению к президенту США Джо Байдену в Белом доме не стерпели. Как выяснил информационный портал Axios, в офисе президента Украины Владимира Зеленского исказили запись телефонного разговора между ним и американским лидером. Об этом СМИ пишет со ссылкой на собеседника из Совета национальной безопасности Белого дома.
В частности, противоречия коснулись членства Незалежной в НАТО. Украинские власти у себя на официальном сайте указали, что Байден якобы "подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО", который, мол, и направит Киев на путь членства в Североатлантическом альянсе.
Однако в Белом доме категорически отрицают то, что президент США якобы выразил поддержку такому шагу по призыву.
"Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись", - заявил представитель СНБ.
Как только Киев поймали с поличным, запись на официальном сайте украинских властей тут же исправили. Как отмечают иностранные журналисты, Владимир Зеленский "сделал интеграцию в НАТО своим главным приоритетом". Однако и они обратили внимание на тот факт, что "прогресс на этом направлении в настоящее время маловероятен".

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