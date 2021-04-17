Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило ма...
Главная / Политика

Киев подал "очень плохой знак". А потом был звонок Байдена

17 апреля 2021, 16:10  •  310 • Политика
Киевский политолог Елена Маркосян сообщила об "очень плохом знаке" Киева для Донбасса ещё до телефонного разговора между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Речь зашла о концентрации войск в зоне разграничения.
В эфире оппозиционного проекта Украины "Голос Правды" известный киевский политолог Елена Маркосян высказала полную уверенность, что именно Незалежная начала первой эскалацию военного конфликта в Донбассе, причём ещё до телефонного разговора между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским в начале апреля.
"Лично я могу сказать со стопроцентной гарантией, что начинала это Украина, - уточнила эксперт. - Информация о том, что у нас начинается концентрация войск в зоне разграничения, появилась, по-моему, три недели назад".
В частности, по словам политолога, "было зафиксировано размещение боевой техники в 49 точках и вблизи жилых населённых пунктов и инфраструктурных точек".
"Это был очень плохой знак, - подчеркнула Маркосян. - Это был знак, который показывал нам, что Украина готовится к какой-то масштабной военной операции. Потом началась истерия из-за того, что Россия концентрирует свои войска у границ Украины…"
Эксперт не высказала ни капли сомнения, что "Киев не собирается политическими методами решать этот конфликт", а Россия никому не угрожала и никакой агрессии не проявляла. Это был лишь ответ русских на провокации Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



310
Источник
Похожие новости
17 апреля 2021, 10:40
СМИ Запада: Санкции разозлили русских, Байден вытер ноги о Германию, но Путин спокоен
17 апреля 2021, 01:30
"США будут биться с Россией до самого конца": Санкции всего лишь проверка - Морозов
17 апреля 2021, 12:30
Странную реакцию Болтона на запрет посещать Россию высмеял Рогозин
17 апреля 2021, 12:30
Украинский консул попался с поличным ФСБ. Экс-депутат Рады потребовал задержать десяток русских
17 апреля 2021, 01:30
Без Ferrari тоже не обошлось: Сенатор за год "поднялся" с 2 до 4 млрд дохода
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 апреля 2021, 05:10
Пальмы, море, песок: Зеленский затеял жестокий эксперимент над украинцами. Выживут не...
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
17 апреля 2021, 03:20
Опальный экс-советник Путина запугал Украину, рассказав, "откуда ждать удара&quo...
17 апреля 2021, 10:40
СМИ Запада: Санкции разозлили русских, Байден вытер ноги о Германию, но Путин спокоен
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2021, 23:40
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лакомый кусок"
11 апреля 2021, 09:50
"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
14 апреля 2021, 14:50
Сбежавший за границу экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескромный готов сорвать покров тайны с гражданства Владимира Зеленского
13 апреля 2021, 04:55
Порошенко назвал Путина «президентом-убийцем»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.