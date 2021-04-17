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Киев подал "очень плохой знак". А потом был звонок Байдена
17 апреля 2021, 16:10 • 310 • Политика
Киевский политолог Елена Маркосян сообщила об "очень плохом знаке" Киева для Донбасса ещё до телефонного разговора между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Речь зашла о концентрации войск в зоне разграничения.
В эфире оппозиционного проекта Украины "Голос Правды" известный киевский политолог Елена Маркосян высказала полную уверенность, что именно Незалежная начала первой эскалацию военного конфликта в Донбассе, причём ещё до телефонного разговора между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским в начале апреля.
"Лично я могу сказать со стопроцентной гарантией, что начинала это Украина, - уточнила эксперт. - Информация о том, что у нас начинается концентрация войск в зоне разграничения, появилась, по-моему, три недели назад".
В частности, по словам политолога, "было зафиксировано размещение боевой техники в 49 точках и вблизи жилых населённых пунктов и инфраструктурных точек".
"Это был очень плохой знак, - подчеркнула Маркосян. - Это был знак, который показывал нам, что Украина готовится к какой-то масштабной военной операции. Потом началась истерия из-за того, что Россия концентрирует свои войска у границ Украины…"
Эксперт не высказала ни капли сомнения, что "Киев не собирается политическими методами решать этот конфликт", а Россия никому не угрожала и никакой агрессии не проявляла. Это был лишь ответ русских на провокации Украины.
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