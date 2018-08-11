Киев подал иск в ЕСПЧ о нарушении прав украинских заключенных в России

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КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Украина подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав украинских заключенных в России. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Сегодня в Европейский суд по правам человека направлена межгосударственная жалоба Украины, которая касается наших политических заключенных! Теперь вопрос политических заключенных будет рассматриваться в правовой плоскости Европейского суда", - сообщил он. Он уточнил, что в списке тех, кого Украина считает политзаключенными, указан 71 человек.

В Москве неоднократно подчеркивали, что в России нет политзаключенных, а есть осужденные или обвиняемые в преступлениях, предусмотренных уголовным законодательством.

На данный момент в ЕСПЧ уже подано пять исков против России. Два из них касаются Крыма и нарушений прав человека на полуострове, еще два - нарушений в Донбассе. Пятый был подан, по словам Лищины, в связи с "фактами вывоза в Россию детей из Донбасса".