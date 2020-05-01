"Киев почувствовал слабость Запада". Что меняется в украинской политике

Вопрос о назначении Михаила Саакашвили украинским вице-премьером снят с повестки дня. У кабинета министров, Верховной рады и офиса президента Владимира Зеленского есть дела поважнее. В Киеве ставленники украинского бизнеса оттесняют с постов "соросят", а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль бросает вызов Европе. Он спорит с ЕС по поводу заробитчан, за что получил упрек в "возрождении работорговли".

Саакашвили пока не нужен

Первый заместитель главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в четверг сообщил, что Верховная рада не собирается обсуждать Саакашвили. На вопрос журналистов, займет ли бывший президент Грузии какую-либо должность вне правительства, парламентарий посоветовал обратиться к другим органам власти. А председатель той же фракции Давид Арахамия обтекаемо выразился, что для бывшего губернатора Одесской области нашли "другой формат" и "другую должность".

Кабмину Украины, Раде и офису президента действительно есть чем заняться, помимо трудоустройства Саакашвили. Событий много. Например, уволили главу таможни Максима Нефедова, одного из "соросят". Это можно считать победой команды Зеленского, так как почти синхронно советником офиса президента назначили бывшего министра финансов Игоря Уманского. Ранее он рассказывал о схемах масштабных хищений на таможне, которой руководил Нефедов. А в Раде создали временную следственную комиссию по этому делу.

Ждут увольнения еще одного "соросенка" — главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Рада готовится принять законопроект, позволяющий освободить его от должности. Глава НАБУ попал в коррупционеры из-за того, что скрыл поездку на отдых за чужой счет. Но украинское законодательство парадоксально: это не считается достаточным основанием для увольнения. Поэтому парламенту приходится корректировать нормативные акты.

© AFP 2020 / Pool/ Andrii Nesterenko Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает во время внеочередного заседания украинского парламента в Киеве. 30 марта 2020 года

За руководителя НАБУ вступился Международный валютный фонд. Глава представительства МВФ в Киеве Рон ван Роден предупредил офис президента, что изменение закона вызовет "пересмотр действий фонда на Украине". По сути, объяснил: денег не дадут. Тогда депутаты от "Слуги народа" решили обойти преграду и провести аудит деятельности НАБУ, чтобы получить основания для увольнения Сытника.

"Оставить их на Украине"

На этом фоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выдвигает условия Западу. Торговаться он начал из-за такого ценного ресурса, как заробитчане — украинские гастарбайтеры.

"На встрече с послами ЕС Матти Маасикасом и США Кристиной Квин настоял на официальном трудоустройстве и полных социальных гарантиях для украинцев, работающих за рубежом", — сообщил Шмыгаль в социальной сети. И подчеркнул, что Киев "впервые поднял этот вопрос".

В кабмине затем добавили, что от европейских партнеров ждут легального трудоустройства заробитчан на срок не менее трех месяцев "с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда".

Раньше Шмыгаль говорил, что кабмин хочет "попробовать оставить людей на Украине и приложит для этого максимум усилий". "На Украине тоже полно работы", — утверждал премьер-министр.

© REUTERS / Gleb Garanich Строительный кран в Киеве, Украина

Такая позиция вызвала понимание далеко не у всех. Ведь украинцы согласны работать и нелегально. А требования кабмина попросту отрезают им путь в Европу. Многие писали в социальных сетях с сарказмом, что "Украина начинает торговлю рабами". Некоторые задавались вопросом, поможет ли возрождение крепостничества действовать экономике "в турборежиме". Профильные группы пестрят объявлениями "Ищу работу в Польше".

Теоретически принять избыток рабочей силы должна объявленная Зеленским "Большая стройка" — общенациональный строительный и восстановительный проект. Но обеспечит ли эта инициатива трудом сотни тысяч украинцев — вопрос открытый. По официальным данным, в стране около 430 тысяч безработных. По неофициальным — до двух миллионов.

Почему Киев торгуется

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает "уменьшение влияния Запада". "Если в 2014-2015 годах Запад был ладонью, которой где-то подталкивал, поддерживал, кого надо, то сейчас это просто растопыренные пальцы. Американская элита разъединена, давление на украинскую власть стало непостоянным", — объясняет он РИА Новости.

"Зеленский вынужден делать ставку на внутренние силы, национальный капитал в ситуации, когда коронавирус парализовал Запад и помощи от него не дождешься, — продолжает Бортник. — Предназначение Шмыгаля на посту премьера — укрепление позиций олигархов и национального бизнеса".

По словам эксперта, "в Киеве почувствовали слабость Запада и спешат этим воспользоваться". "На Украину вернулось около 200 тысяч заробитчан, работы для них нет, рынок труда и так схлопывается, количество безработных может достичь двух миллионов, — говорит Бортник. — Но Шмыгаль торгуется, потому что у Украины появилась наконец переговорная позиция. Я называю это национальным поворотом. Украина теперь более независима, чем год назад. Больше лоббистов национального бизнеса, меньше "западнофилов" — это мой термин для тех, кого прозвали, как я считаю неправильно, "соросятами".

© AFP 2020 / Sergei Supinsky Женщина в медицинской маске на улице Киева

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев также отмечает, что оставить в стране дешевую и квалифицированную рабочую силу выгодно именно национальному бизнесу. "Условный Ахметов (Ринат Ахметов — крупный украинский бизнесмен. — Прим. ред.) считает, что лучше, если сварщик никуда не уедет и будет получать десять тысяч гривен (около 27 тысяч рублей). А сам сварщик хочет за рубеж, где ему заплатят полторы тысячи евро. Но мы помним, что Шмыгаля поставили отечественные олигархи", — рассуждает он.

Хотя, уточняет Золотарев, так откровенно Шмыгалю не следовало высказываться. "Отъезд на заработки был клапаном, который снимал социальное напряжение внутри страны. А валютные переводы заробитчан хоть как-то поддерживали курс гривны", — добавляет эксперт.

Золотарев полагает, что в условиях сокращения "кормовой базы идет беспощадная борьба между отечественными олигархами и соросятами". "Это будет иметь последствия после того, как сдуется "зеленый проект" (имеется в виду Зеленский. — Прим. ред.). Сейчас мы наблюдаем и зарождение сильной непарламентской оппозиции, один из лидеров которой — Андрей Портнов и его команда, стабильный рейтинг у партии Анатолия Шария. На фоне снижения доверия украинцев к действующему парламенту и стагнации рейтингов парламентских партий эта оппозиция имеет все шансы взять власть после следующих выборов. Но какой бы ни был исход сегодняшней схватки за кормушку, Украина не перестанет быть подмандатной территорией", — уверен политтехнолог.

История с Сытником и другими "соросятами" это только подтверждает. "МВФ нужна платежеспособность Украины, а не борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией вообще никому не нужна. Сытника сдадут рано или поздно, тем более что никаких иллюзий по поводу того, как он боролся, нет. За первый квартал 2020 года НАБУ перечислило в казну от борьбы со взяточничеством 14 тысяч гривен (около 40 тысяч рублей). А потратили миллиарды. Главой НАБУ поставят другого, понятного для посольства США человека. Но это уже будет другая история", — заключает собеседник.