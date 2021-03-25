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Киев по пятам за Вашингтоном: Зеленский ввел санкции против «неугодных» СМИ

25 марта 2021, 18:10  •  144 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский решил последовать менторскому примеру Соединенных Штатов и ввел санкции против нескольких поддерживающих оппозицию телевизионных и медийных компаний, в том числе российских.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный против 26 иностранцев и 81 юридического лица, и блокирующий их активы и ограничивающий поездки или операции в стране.

В список также вошли французские чиновники из Европарламента, посетившие Крым в 2020 году без «разрешения украинских властей».

Тарас Козак, депутат от фракции «Оппозиционный блок», и еще восемь СМИ и телекомпаний получат в свой адрес «специальные экономические и иные ограничительные меры». Одновременно с этим в документе не было указано никаких оснований для такого решения, которые, по данным украинских СМИ, были связаны с Виктором Медведчуком, которого Киев считает пророссийским оппозиционером.

По мнению пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, эти СМИ стали одним из инструментов войны против Украины. Именно поэтому они блокируются в целях защиты национальной безопасности. По словам Мендель, у Украины якобы есть основания считать, что каналы получали финансирование из России. Однако при таких серьезных обвинениях не было продемонстрировано ни одного доказательства.

Телеканалы никак не прокомментировали это обвинение в отличие от самого Зеленского. Он написал в Twitter, что санкции были трудным решением, и что Украина поддерживает свободу слова. По всей видимости, поддержка прозападного курса намного ценнее, чем мнение граждан Украины, несогласных с точкой зрения Киева.

Санкции, объявленные после решения органа национальной безопасности Украины, также направлены против российских государственных СМИ RT, информагентства ТАСС, Gazeta.ru, Lenta.ru и другие.

В случае средств массовой информации санкции также ограничивают или прекращают использование телекоммуникационных услуг.

«Президент Зеленский выбросил на улицу 1500 журналистов и сотрудников трех телеканалов и лишил миллионы зрителей права получать объективную информацию», – говорится в заявлении Медведчука.

Санкции против Козака были введены сроком на пять лет и ограничивают его возможность пользоваться и распоряжаться имуществом и выводить капитал из Украины, а также отзывают у него лицензии на телеканалы. Медиа-организациям и телеканалам запрещается вещание, а их активы блокируются.

«Мы рассматриваем это решение в качестве политической репрессии против неугодных Киеву СМИ», – говорится в совместном заявлении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK. Однако все три канала вышли в эфир в среду утром.

Подобный шаг со стороны правительства Украины вызвал критику со стороны России. «Закрыв оппозиционные телеканалы, Зеленский признал свою неспособность противостоять политической конкуренции», – написал в Twitter известный российский сенатор Алексей Пушков.

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