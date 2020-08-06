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Киев платит за блокаду Донбасса кредитами МВФ

06 августа 2020, 16:10  •  72 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты подсчитали экономические потери Украины от введенных ограничений
Торговая блокада Донбасса обходится Киеву в миллиарды долларов. Об этом заявил украинский предприниматель Энрике Менендес. По его мнению, потери от введенных в 2017 г. ограничений сопоставимы по объему с кредитами МВФ, которые Киев потом вынужден отдавать с процентами. Поэтому отмена блокады – в интересах, в первую очередь, самой Незалежной.
Менендес привел официальные данные Нацбанка Украины из выпущенного в сентябре 2017 г. отчета:
"Прямые потери экономики Украины от недополученной в бюджете средств, в связи с экономической блокадой Донбасса, составили 1,7 млрд долларов за девять месяцев".
Это столько, сколько Украина берет в долг у МВФ, отметил бизнесмен в эфире телеканала "КТР". Видео выступления разместил на своем сайте "Политнавигатор".
В июне 2020 г. МВФ выделил Украине кредит в размере 5 млрд долларов на полтора года. Однако по условиям программы потратить эти деньги Киев может только на выплату предыдущих долгов. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сочла согласие команды президента Владимира Зеленского участвовать в такой программе помощи, обманом украинцев.

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