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Киев планирует ввести санкции против 19 компаний из России из-за Крымского моста

31 июля 2018, 13:54  •  44 • Украина
Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) направило в правительство предложение о применении санкций в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц из-за Крымского моста.
 
© most.life
 

Об этом сказано на сайте ведомства.

«МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам и 22 физическим лицам, являющимся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлечённых в процесс незаконного строительства Керченского моста», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект распоряжения уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами.

Ранее ЕС внёс шесть российских компаний в санкционный список по Крыму. В Министерстве иностранных дел России расценивают новые санкции как подрывную политику, направленную против жителей полуострова.

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