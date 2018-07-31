Киев планирует ввести санкции против 19 компаний из России из-за Крымского моста

Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) направило в правительство предложение о применении санкций в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц из-за Крымского моста.

Об этом сказано на сайте ведомства.

«МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам и 22 физическим лицам, являющимся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлечённых в процесс незаконного строительства Керченского моста», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект распоряжения уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами.

Ранее ЕС внёс шесть российских компаний в санкционный список по Крыму. В Министерстве иностранных дел России расценивают новые санкции как подрывную политику, направленную против жителей полуострова.