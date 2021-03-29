Киев переврал меры по перемирию. Донбасс обвинил Украину в саботаже

Республики Донбасса обвинили Украину в открытом саботаже мирного процесса. В Донецке и Луганске заявили, что Киев переврал меры по перемирию, обнародовав откровенную ложь.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое в понедельник опубликовали Донецкая и Луганская народные республики. В нём утверждается, что украинские власти исказили обязательства, взятые на себя по итогам подписанных 22 июня 2020 года документов.

Министерство обороны Украины опубликовало на своём сайте список согласованных мер по усилению режима прекращения огня, из которого два пункта были изъяты, а один полностью переписан. Киев решил полностью вычеркнуть запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование беспилотников. Кроме того, украинская сторона отказалась от создания координационного механизма по контролю за нарушением перемирия.

Киев изменил пункт о запрете на ведение ответного огня, дав силовикам карт-бланш на военные действия. В Донбассе полагают, что истинная цель Украины - не выполнять обязательства, а имитировать их выполнение.

Если Киев хочет мира, пусть начнёт с выполнения элементарного обязательства: приказ о прекращении огня должен содержать все дополнительные меры. И в заявлении Минобороны должны быть перечислены все пункты договорённостей, - говорится в заявлении.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами "нормандской четвёрки" в связи с обострением в Донбассе. Это произошло после того, как ВСУ начали активно перебрасывать на линию соприкосновения танки и увеличили интенсивность обстрелов.