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Киев перешёл на "нереалистичные предложения"

18 марта 2022, 16:30  •  172 • Политика
Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Немецкому политику прямо указали на то, что Киев стремится всячески затянуть переговорный процесс и выдвигает "всё новые нереалистичные предложения".
С начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины в Кремль один за другим звонят мировые лидеры. Президент Владимир Путин до каждого чётко и внятно доносит позицию России в этом вопросе. Попросился на телефонный разговор и канцлер Германии Олаф Шольц.
Во время беседы, как уточнили в Кремле, оба лидера продолжили обсуждать ситуацию вокруг Украины. В том числе Путин обратил внимание собеседника на те преступления, что совершили украинские радикалы, обстреляв ракетами Донецк и Макеевку. Так что теперь проигнорировать факт этих военных преступлений, жертвами которых стали десятки человек, у Шольца не вышло.
Путин особо отметил, что Вооружённые силы нашей страны делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, включая и организацию безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий.
"Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тысяч человек", - говорится в сообщении Кремля.
А вот переговоры между Киевом и Москвой украинская сторона умышленно затягивает, "выдвигая всё новые нереалистичные предложения". Об этом Путин также не преминул сообщить Шольцу. Однако наша сторона "готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов".

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