Киев перешёл на "нереалистичные предложения"

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Немецкому политику прямо указали на то, что Киев стремится всячески затянуть переговорный процесс и выдвигает "всё новые нереалистичные предложения".

С начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины в Кремль один за другим звонят мировые лидеры. Президент Владимир Путин до каждого чётко и внятно доносит позицию России в этом вопросе. Попросился на телефонный разговор и канцлер Германии Олаф Шольц.

Во время беседы, как уточнили в Кремле, оба лидера продолжили обсуждать ситуацию вокруг Украины. В том числе Путин обратил внимание собеседника на те преступления, что совершили украинские радикалы, обстреляв ракетами Донецк и Макеевку. Так что теперь проигнорировать факт этих военных преступлений, жертвами которых стали десятки человек, у Шольца не вышло.

Путин особо отметил, что Вооружённые силы нашей страны делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, включая и организацию безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий.

"Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тысяч человек", - говорится в сообщении Кремля.

А вот переговоры между Киевом и Москвой украинская сторона умышленно затягивает, "выдвигая всё новые нереалистичные предложения". Об этом Путин также не преминул сообщить Шольцу. Однако наша сторона "готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов".