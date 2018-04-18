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Киев: передышка в войне с памятниками
18 апреля 2018, 07:24 • 97 • Аналитика
Доброго времени всем нормальным людям! Признаюсь, пишу в таком забавном состоянии... Весна, в Киеве тепло, птички чирикают и клюкают, в голове весенний шум как от Ниагарского водопада. И некоторое удовлетворение от увиденного и услышанного.
Шум в голове, признаюсь честно, от растворителя. Этой странной жидкости на памятник генералу Ватутину ушло ведра четыре, не меньше. И, надо сказать, крепкая, зараза. Пробирает до подкорки, как нечего делать!
В общем, дело было так. Наша доблестная редакция нежно так спросила, а что бы тебе, Тараканчик, не прогуляться до Мариинского парка, да не посмотреть, как там дела идут? Вроде бы все уже угомонились, отмитинговали, наверное, уже нормальные люди на свет божий вышли?
А я что? А я ничего. Могу. Умею. Практикую. Взял да и пошел.
Картина, если честно, не маслом была, а нитрой. То есть, все прекрасно засохло. И вот у памятника, про который мы уже писали, совершенно обратное действие происходит.
Четверо представителей муниципальной коммунальной службы «Київблагоустрій», уже будучи в неадеквате от вдыхаемых паров и около десятка добровольных помощников отмывали памятник. Помощники были от союза ветеранов и просто люди, которые проходили мимо и решили присоединиться.
Ну я тоже решил. Присоединиться. И вот теперь пожинаю плоды своего труда, с надеждой на то, что токсическое похмелье меня минует. Но Надежда-Надiя у нас сами знаете где нынче, потому вот.
Собственно, ничего такого. Растворяешь краску и собираешь ее полотном. Прикольная такая синтетика, краску впитывает не хуже хлопка.
В общем, докладываю: памятник соединенными усилиями людей от действий свиней отчищен! Но о свинстве я еще пару слов скажу, пока что просто о людях хотелось бы сказать.
Гневных слов было много в наш адрес. Со всеми я так почти согласен, но хочу сказать следующее: не так уж много свиней в Киеве. Да, больше, чем в любом другом городе, но и у вас в Москве тот еще рассадник, если что!
В целом, памятник отмыли. Более того, которые из ветеранского совета (вполне себе не ветеранского возраста люди), еще и цветов принесли. Так что вот... Сами смотрите, что на выходе получилось.
Как будто и не было ничего. Почти. Да, кстати, даже полиция была. Но не толпой, как во время вандализма, а в единственном экземпляре.
Но - обозначили присутствие и типа охрану от тех, кто мог быть против ликвидации последствий свинячества.
Людей было немного, как я уже говорил, и в объектив они не особенно горели желанием попасть. Мало ли...
Тут в общем-то и все. А что? Дело сделано, люди поработали. За свиньями убрали. Все как обычно.
Хуже, конечно, то, что людей с каждым годом все меньше и меньше.
А вокруг, как ни странно, кипела обычная жизнь. Подстегиваемая весенним теплом. И тут, сами видите, свинообразных тоже хватало. Ничего не хочу сказать, свинья грязь найдет однозначно и везде, но обидно, да.
И орать уже не хочется. Бравое и молодецкое "Хрю!" можно лицезреть почти повсюду. И ничего уже с этим не поделать, как ни горько это осознавать. Увы.
Хочется только сказать вам, россияне: да минует вас чаша сия...
Автор: Таракан Околорадский
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