Киев: передышка в войне с памятниками • 97 • Аналитика



Доброго времени всем нормальным людям! Признаюсь, пишу в таком забавном состоянии... Весна, в Киеве тепло, птички чирикают и клюкают, в голове весенний шум как от Ниагарского водопада. И некоторое удовлетворение от увиденного и услышанного.



Шум в голове, признаюсь честно, от растворителя. Этой странной жидкости на памятник генералу Ватутину ушло ведра четыре, не меньше. И, надо сказать, крепкая, зараза. Пробирает до подкорки, как нечего делать!





В общем, дело было так. Наша доблестная редакция нежно так спросила, а что бы тебе, Тараканчик, не прогуляться до Мариинского парка, да не посмотреть, как там дела идут? Вроде бы все уже угомонились, отмитинговали, наверное, уже нормальные люди на свет божий вышли?



А я что? А я ничего. Могу. Умею. Практикую. Взял да и пошел.



Картина, если честно, не маслом была, а нитрой. То есть, все прекрасно засохло. И вот у памятника, про который мы уже писали, совершенно обратное действие происходит.



Четверо представителей муниципальной коммунальной службы «Київблагоустрій», уже будучи в неадеквате от вдыхаемых паров и около десятка добровольных помощников отмывали памятник. Помощники были от союза ветеранов и просто люди, которые проходили мимо и решили присоединиться.



Ну я тоже решил. Присоединиться. И вот теперь пожинаю плоды своего труда, с надеждой на то, что токсическое похмелье меня минует. Но Надежда-Надiя у нас сами знаете где нынче, потому вот.



Собственно, ничего такого. Растворяешь краску и собираешь ее полотном. Прикольная такая синтетика, краску впитывает не хуже хлопка.



В общем, докладываю: памятник соединенными усилиями людей от действий свиней отчищен! Но о свинстве я еще пару слов скажу, пока что просто о людях хотелось бы сказать.



Гневных слов было много в наш адрес. Со всеми я так почти согласен, но хочу сказать следующее: не так уж много свиней в Киеве. Да, больше, чем в любом другом городе, но и у вас в Москве тот еще рассадник, если что!



В целом, памятник отмыли. Более того, которые из ветеранского совета (вполне себе не ветеранского возраста люди), еще и цветов принесли. Так что вот... Сами смотрите, что на выходе получилось.















Как будто и не было ничего. Почти. Да, кстати, даже полиция была. Но не толпой, как во время вандализма, а в единственном экземпляре.







Но - обозначили присутствие и типа охрану от тех, кто мог быть против ликвидации последствий свинячества.



Людей было немного, как я уже говорил, и в объектив они не особенно горели желанием попасть. Мало ли...



















Тут в общем-то и все. А что? Дело сделано, люди поработали. За свиньями убрали. Все как обычно.



Хуже, конечно, то, что людей с каждым годом все меньше и меньше.



А вокруг, как ни странно, кипела обычная жизнь. Подстегиваемая весенним теплом. И тут, сами видите, свинообразных тоже хватало. Ничего не хочу сказать, свинья грязь найдет однозначно и везде, но обидно, да.























И орать уже не хочется. Бравое и молодецкое "Хрю!" можно лицезреть почти повсюду. И ничего уже с этим не поделать, как ни горько это осознавать. Увы.



Хочется только сказать вам, россияне: да минует вас чаша сия... Доброго времени всем нормальным людям! Признаюсь, пишу в таком забавном состоянии... Весна, в Киеве тепло, птички чирикают и клюкают, в голове весенний шум как от Ниагарского водопада. И некоторое удовлетворение от увиденного и услышанного.Шум в голове, признаюсь честно, от растворителя. Этой странной жидкости на памятник генералу Ватутину ушло ведра четыре, не меньше. И, надо сказать, крепкая, зараза. Пробирает до подкорки, как нечего делать!В общем, дело было так. Наша доблестная редакция нежно так спросила, а что бы тебе, Тараканчик, не прогуляться до Мариинского парка, да не посмотреть, как там дела идут? Вроде бы все уже угомонились, отмитинговали, наверное, уже нормальные люди на свет божий вышли?А я что? А я ничего. Могу. Умею. Практикую. Взял да и пошел.Картина, если честно, не маслом была, а нитрой. То есть, все прекрасно засохло. И вот у памятника, про который мы уже писали, совершенно обратное действие происходит.Четверо представителей муниципальной коммунальной службы «Київблагоустрій», уже будучи в неадеквате от вдыхаемых паров и около десятка добровольных помощников отмывали памятник. Помощники были от союза ветеранов и просто люди, которые проходили мимо и решили присоединиться.Ну я тоже решил. Присоединиться. И вот теперь пожинаю плоды своего труда, с надеждой на то, что токсическое похмелье меня минует. Но Надежда-Надiя у нас сами знаете где нынче, потому вот.Собственно, ничего такого. Растворяешь краску и собираешь ее полотном. Прикольная такая синтетика, краску впитывает не хуже хлопка.В общем, докладываю: памятник соединенными усилиями людей от действий свиней отчищен! Но о свинстве я еще пару слов скажу, пока что просто о людях хотелось бы сказать.Гневных слов было много в наш адрес. Со всеми я так почти согласен, но хочу сказать следующее: не так уж много свиней в Киеве. Да, больше, чем в любом другом городе, но и у вас в Москве тот еще рассадник, если что!В целом, памятник отмыли. Более того, которые из ветеранского совета (вполне себе не ветеранского возраста люди), еще и цветов принесли. Так что вот... Сами смотрите, что на выходе получилось.Как будто и не было ничего. Почти. Да, кстати, даже полиция была. Но не толпой, как во время вандализма, а в единственном экземпляре.Но - обозначили присутствие и типа охрану от тех, кто мог быть против ликвидации последствий свинячества.Людей было немного, как я уже говорил, и в объектив они не особенно горели желанием попасть. Мало ли...Тут в общем-то и все. А что? Дело сделано, люди поработали. За свиньями убрали. Все как обычно.Хуже, конечно, то, что людей с каждым годом все меньше и меньше.А вокруг, как ни странно, кипела обычная жизнь. Подстегиваемая весенним теплом. И тут, сами видите, свинообразных тоже хватало. Ничего не хочу сказать, свинья грязь найдет однозначно и везде, но обидно, да.И орать уже не хочется. Бравое и молодецкое "Хрю!" можно лицезреть почти повсюду. И ничего уже с этим не поделать, как ни горько это осознавать. Увы.Хочется только сказать вам, россияне: да минует вас чаша сия... Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 97 Источник Похожие новости Время взрывать периметр? Добро пожаловать в гонку вооружений, господа! Инфляция или мошенничество? Как отличить первое от второго

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