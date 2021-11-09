Киев перебросил на Донбасс оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка» и «Точка-У»

Осеннее обострение на Донбассе может повлечь более тяжелые последствия. Не исключен переход к полномасштабным боевым действиям.Об этом свидетельствует стягивание Киевом в зону проведения Операции Объединенных сил большого количества бронетехники, крупнокалиберной артиллерии и РСЗО. Кроме того замечена переброска оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка» и «Точка-У». Эти данные подтверждают кадры снятые несколько дней назад на железнодорожной станции Запорожье.На размещенном выше снимке можно увидеть момент прохождения эшелона, на платформах которого размещены РСЗО БМ-21 «Град» и несколько тягачей укрытых брезентом. Как утверждают специалисты, это машины 9Т238, которые предназначены для транспортировки двух ракет для ОТРК «Точка» или же «Точка-У». Сами же пусковые для маскировки, как обычно, прикрыты брезентом.