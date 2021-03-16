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Киев перебрасывает тяжёлую технику в Донбасс. На передовой оказались десятки танков и самоходок

16 марта 2021, 20:35  •  202 • Политика
Киев продолжает активно перебрасывать в Донбасс тяжёлую технику, запрещённую Минскими соглашениями. На передовой оказались десятки танков, зенитных систем и самоходных установок.
Как сообщают разведслужбы Донецкой народной республики, ВСУ перебрасывают к линии соприкосновения два зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10", 22 танка Т-64 и пять самоходных артиллерийских установок "Акация". Вся эта техника замечена на железнодорожных станциях в Артёмовске (город к северу от Горловки) и в селе Зачатовка, передаёт Донецкое агентство новостей.
О переброске украинской тяжёлой техники также сообщает Народная милиция Луганской народной республики. Разведка ЛНР обнаружила размещение 12 единиц военной техники в жилых районах населённого пункта Троицкое. Речь, в частности, идёт о семи бронированных разведывательно-дозорных машинах, двух зенитных установках ЗУ-23 (калибр 23 мм), двух бронетранспортёрах МТ-ЛБ и одной боевой машине пехоты, пишет Луганский информационный центр.
О том, что украинская армия перебрасывает в Донбасс танки и самоходки, ещё 8 марта сообщали наблюдатели ОБСЕ. Они зафиксировали грубое нарушение Минских соглашений в официальном докладе.

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