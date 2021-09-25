«Киев ожидал гораздо большей поддержки»: чем обусловлено военно-техническое сотрудничество Турции и Украины

Турция рассматривает Украину не в качестве полноправного союзника, а лишь как удобный рынок сбыта военно-технической продукции, полагают аналитики. При этом звучащие из Анкары высказывания касательно принадлежности Крыма обусловлены геополитическими амбициями республики. Так опрошенные эксперты прокомментировали звучащие в адрес Турции упрёки со стороны украинских политиков. Источники RT в политических кругах Украины также констатируют, что западные партнёры Киева, как и Анкара, преимущественно используют его в своих целях, оказывая стране минимальную поддержку. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не признаёт «аннексию» Крыма, а в МИД Турции отметили, что результаты прошедших на полуострове выборов в Госдуму не имеют для Анкары юридической силы. В российском внешнеполитическом ведомстве пообещали не оставить эти выпады без внимания.

Выступая с заявлениями о непризнании «аннексии» Крыма, Турция преследует собственные геополитические цели, считают опрошенные RT аналитики. Комментируя высказывания украинских политиков о двойной игре, которую Анкара ведёт в отношении Киева, эксперты констатируют, что турецкие власти мало заботит территориальная целостность страны, которую они преимущественно используют как рынок для сбыта своей военной продукции.

«Турция не рассматривает её как полноценного партнёра, надёжного союзника, это лишь политический инструмент. Эрдоган, опираясь на спорные исторические основания, считает, что Крым должен принадлежать его стране, и поэтому он высказывается относительно нынешней принадлежности полуострова. Поддержка Украины — это косвенный эффект такой позиции», — выразил мнение политолог Александр Асафов.

На днях депутат Верховной рады Олег Волошин обвинил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в выстраивании выгодной ему политической линии в отношениях с Киевом. Парламентарий отметил, что Анкара рассматривает Украину лишь как рынок для поставок вооружений, а сам турецкий лидер на фоне своих утверждений так и не приехал на форум «Крымская платформа».

«Эрдоган должен был быть на «Крымской платформе» железно, мне лично (глава МИД Украины. — RT) Кулеба об этом говорил. Я его ещё этим упрекал, что вы всё это под Эрдогана делаете. Он говорит: «Нет, Эрдоган просто первый подтвердил участие». И не приехал. И не объяснился», — сказал Волошин.

При этом депутат напомнил, что в конце сентября турецкий президент проведёт в Сочи переговоры с Владимиром Путиным.

«Вот вам и всё отношение к Украине: покупайте наши «Байрактары», пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даём, но уважать вас особо мы не будем», — заявил Волошин в эфире телеканала «112 Украина».

Между тем, источники RT в политических кругах Украины констатируют, что попытка Киева сформировать антироссийскую коалицию с Анкарой провалилась.

«Все уже устали от призывов украинских властей дать им денег и ввести санкции против России, хотя сама Украина к компромиссам не готова. Эрдоган трезво смотрит на эту ситуацию и, мне кажется, пытается выжать из неё максимум. Если предположить, что Россия вдруг откажется от Крыма, то Турция сразу же предъявит на него права, а не станет выступать за то, чтобы он стал украинским», — заявил депутат из партии «Слуга народа».

В свою очередь, собеседник RT из партии «Батькивщина» назвал наивными украинских чиновников, которые рассчитывали на реальную поддержку Турции.

«Почему-то все вокруг считают, что ЕС, США и Турция должны поддерживать Украину в ущерб своим интересам. Российский рынок также крайне ценный для турецких производителей, поэтому Эрдоган и ведёт диалог с Путиным. Действовать в интересах своей страны и её граждан могли и киевские власти, но вместо этого они предлагают другим государствам взять на себя ответственность за Украину. Стоит ли удивляться, что так называемые партнёры Киева регулярно используют его в своих целях», — сказал политик.

Торговля оружием

За последние несколько лет Анкара нарастила военно-техническое сотрудничество с Киевом. Ещё в 2015 году делегация оборонного концерна «Укроборонпром», объединяющего 130 предприятий ВПК, побывала с визитом в Турции. Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве, а также приступить в будущем к реализации совместных проектов.

По итогам поездки Петра Порошенко в Анкару в марте 2016 года турецкий президент предоставил Киеву партию военного снаряжения на сумму $810 тыс. Со своей стороны Порошенко предложил Анкаре принять участие в приватизации объектов украинской промышленности.

В 2016 году стороны создали совместную группу по вопросам координации военно-технического сотрудничества, а в начале 2017 года между концерном «Укроборонпром» и турецкими властями был подписан стратегический меморандум о взаимодействии в сфере ВПК.

Также в 2017 году украинский кабмин утвердил межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-финансовой сфере, заключённое ранее с Турцией, и протокол, предусматривающий получение Киевом в 2017—2021 годах финансирования в объёме $15 млн. Эти средства были предназначены для приобретения украинской стороной продукции турецкого ВПК. Соглашение предполагало также краткосрочную подготовку украинских военных в учебных центрах ВС Турецкой Республики.

В последнее время одним из центральных и наиболее широко обсуждаемых в СМИ аспектов военно-технического сотрудничества между двумя странами стали поставки Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar. В 2019 году, ещё при Порошенко, для ВСУ были закуплены ударные БПЛА Bayraktar TB2 и высокоточные боеприпасы. В 2020-м и 2021-м украинские военные проводили испытания этих беспилотников, в том числе в Донбассе и в акватории Чёрного моря.

Стоит отметить, что в том же 2019-м, но уже при Владимире Зеленском, в СНБО Украины сообщили о создании совместного с Турцией предприятия, которое должно было быть ориентировано на создание беспилотников. Однако производство Bayraktar пока так и не запущено, и Киев продолжает закупать их у Турции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что «рассчитывает» на появление завода Bayraktar в стране.

Кроме того, главком ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что в 2021 и 2022 году Украина планирует закупить ещё четыре комплекса Bayraktar — то есть 24 БПЛА. Он заявил, что сейчас украинские военные располагают только двумя такими комплексами с двенадцатью беспилотниками — по одному для военно-воздушных и для военно-морских сил.

При этом дроны — не единственный вид вооружений, которые Турция намеревается продать Украине. Так, в июле Киев и Анкара подписали соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд ВМС Украины.

Головной корабль проекта Ada

Reuters

© Osman Orsal

Согласно данным «Украинского милитарного портала», Киев в 2021 году выделил на этот проект 3,8 млрд гривен ($142,2 млн). Ранее Зеленский заявил, что корпус первого корвета уже якобы заложен в Турции, а судно будет готово до конца 2023 года.

Однако источник RT в Вооружённых силах Украины полагает, что оружие, которое Киев закупает у Турции, не способно значительно усилить боеспособность украинской армии.

«Никто не поставляет нам современные комплексы, опасаясь, что здесь они просто выйдут из строя. К тому же, десять беспилотников никак не могут повлиять на боеспособность армии, для этого нужны сотни таких аппаратов. Но столько их никто не предоставит. Так что всё это — лишь политические заявления, а не реальная военная помощь», — отметил собеседник RT.

Крымский вопрос

В апреле 2021-го глава МИД России Сергей Лавров предостерёг все страны, включая Турцию, от подпитки воинственных настроений Киева посредством продажи украинской стороне оружия и военной техники.

«Мы всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, — Турция одна из них — настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима, и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», — сказал Лавров.

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar на военном параде в Киеве

Reuters

© Gleb Garanich

В ответном заявлении турецкой стороны министр иностранных дел Мевлют Чавушогл заверил, что поставки ударных Bayraktar TB2 не направлены против России.

«Мы продаём беспилотники тому, кто запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка с Украиной не направлена против России. Если у России будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у неё С-400, так же и продадим ей свою продукцию», — сказал он.

Напомним, Турция последовательно заявляет, что не признаёт вхождение Крыма в состав России, называя его «аннексией». Эрдоган в очередной раз подтвердил эту позицию, выступая на Генассамблее ООН. Кроме того, в МИД Турции заявили, что результаты прошедших на полуострове выборов в Госдуму не имеют для Анкары юридической силы.

Комментируя эту позицию, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия не оставит без внимания заявления Турции о непризнании парламентских выборов.

В свою очередь, Александр Асафов в беседе с RT выразил мнение, что у Эрдогана «нет принципиальной задачи защищать интересы Украины, он просто пользуется ситуацией».

«Безусловно, президент ищет любые рынки для поставки своих перспективных разработок, прежде всего беспилотников Bayraktar. Но нельзя считать, что продукция турецкого ВПК не востребована, просто на этом рынке высокая конкуренция, и на нём превалирует оружие из США и Европы. Украина интересна Турции, ведь она готова покупать турецкое оружие, хоть денег у неё и немного», — говорит аналитик.

Аналогичного мнения придерживается военный эксперт Алексей Леонков.

«Эрдоган использует Украину для сбыта своей военной продукции, тем более что турецкая экономика требует вливаний. Но Киев ожидал от Турции гораздо большей поддержки, которая, ко всему прочему, обходилась бы гораздо дешевле украинскому бюджету. Тем более Украине очень нравятся страны-партнёры, которые лишь дают и ничего не требуют взамен», — полагает Леонков.

При этом, по его словам, позиция Киева или Анкары по принадлежности Крыма, какими бы мотивами она ни была продиктована, не может повлиять на то, что полуостров является субъектом Российской Федерации.

«История не поворачивается вспять, население Крыма сделало свой выбор ещё в 2014 году, после чего полуостров стал неотъемлемой частью РФ», — заключил Леонков.