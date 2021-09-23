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Киев ожидает от Вашингтона помощи на миллиард долларов ежегодно

23 сентября 2021, 00:15  •  50 • Политика
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
В Незалежной продолжают надеяться на американскую систему противовоздушной обороны
Киевский режим хочет получать от Вашингтона миллиард долларов ежегодно в качестве финансовой помощи. Такое желание высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что такого уровня американская поддержка должна достичь в ближайшие годы. По его мнению, с точки зрения политики и вопросов безопасности в Конгрессе США для этого есть все предпосылки.
Власти Незалежной планируют работать над этим, подчеркнул пан Кулеба. Большая часть средств финпомощи Вашингтона необходимо направить на сектор безопасности. Министр назвал вопрос противовоздушной обороны приоритетным в диалоге между двумя государствами.
"Клуб стран, которые получают от США один миллиард и более помощи – это клуб избранных и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь", – резюмировал пан Кулеба.
На Украине в последнее время муссируется тема получения американской системы ПРО "Железный купол". Впрочем, местные эксперты и политики считают, что власти выдают желаемое за действительное в вопросе поставок подобного рода оборонных комплексов.

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