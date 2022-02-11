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Киев озадачил "планом А" и "планом Б"

11 февраля 2022, 07:55  •  291 • Политика
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак обратил внимание на "милитаристскую" риторику Киева по поводу Донбасса. Он рассказал о "плане А" и "плане Б", которыми бравируют на Украине, но объяснить их не могут.
Переговоры политсоветников "нормандского формата", судя по их итогам, оказались провальными. Украина продолжает "милитаристскую" риторику, как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
В том числе Киев бравирует некими "мифическими" "планом А" и "планом Б".
Во время брифинга по итогам переговоров Козак обратил внимание на эти планы, обозначенные украинской стороной, а также на то, что они немало озадачили остальных участников встречи. Что это за "план А" и "план Б", по словам Козака, "никто не знает".

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