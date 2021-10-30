Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл...
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциальног...
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул т...
Главная / Украина

Киев отсудил золото скифов у музеев полуострова

30 октября 2021, 14:55  •  125 • Украина
Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине скифское золото – артефакты Боспорского царства и прочие древности, найденные ещё в довоенное время на территории Причерноморья. Всего более 2 тыс. предметов, датированных периодом с VI века до н.э. по VII век н.э., среди которых есть, например, знаменитый золотой шлем.
Сюжет: Украинский кризис
Судебный спор шёл семь лет. В феврале 2014 года в амстердамском Музее Алларда Пирсона прошла выставка «Крым: золото и секреты Чёрного моря». Некоторые экспонаты принадлежали киевским музеям, но большая часть была привезена в Европу из Автономной Республики Крым. В марте полуостров перешёл в российскую юрисдикцию, и в мае вернули только киевские предметы. Вокруг остальных экспонатов разразился спор: Украина требовала передать ценности ей, крымские власти добивались возвращения их на полуостров. В 2016 году городской суд Амстердама вынес решение в пользу Киева, но крымские музеи подали апелляцию.
И вот на днях европейская Фемида решила, что нидерландский музей должен сдать коллекцию на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. «Хотя объекты происходят из Крыма… они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – заявила председательствующая судья. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал это решение «фиговым листком, прикрывающим наглый рейдерский захват».
Правда, на Украину скифское золото пока не отправят. У крымских музеев ещё есть время на кассацию, но это, судя по всему, пустые хлопоты. Так что в Киеве ликуют. Президент Владимир Зеленский уже пообещал вслед за наследием древних кочевников «вернуть» Украине и Крым. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что скифское золото могут разместить в национальном заповеднике «София Киевская». С точным местом украинские власти определятся, когда получат на руки решение суда. Пока в Киеве только подыскивают место для бесценной коллекции, в Крыму уже придумали, чем заполнить пустые витрины. Советник главы республики Олег Крючков предложил установить в музеях, лишившихся экспонатов, таблички с надписью: «Украдено Украиной в Амстердаме».
Алексей Мухин, политолог, директор Центра политической информации
– Амстердамский суд вынес политическое решение. Потому что под ним нет никаких правовых оснований. Я думаю, что это какая-то уступка со стороны европейского судебного сообщества Украине, которую сейчас все жалеют, которая осталась без газа, которая до сих пор не смогла решить проблемы гражданской войны на своей территории.
Александр Ирхин, политолог
– Россия оспорит решение в международных инстанциях – везде, где это возможно. Но поскольку вопрос завязан на статус Крыма, а позиция Запада в ближайшей исторической перспективе по нему едва ли изменится, скорее всего и там решения будут приниматься в пользу Киева. Что касается российско-нидерландских отношений, Москва скорее всего ограничится соответствующими заявлениями. Например, от той же Захаровой.
Сергей Маркелов*, политолог
– Думаю, реакция будет достаточно бурной. Поскольку Москва так реагирует во всём, что касается Крыма. Установлен приоритет решений российских судов над международными. На этом основании последуют дипломатические шаги. Не исключаю не только дипломатической, но и элементов экономической войны с Нидерландами.
*
Маркелов Сергей Евгеньевич внесен Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





125
Источник
Похожие новости
29 октября 2021, 08:35
Ваши понты не стоят наших жизней
28 октября 2021, 19:10
Украина посоветовала Германии не учить её жизни
28 октября 2021, 16:50
Почему мэру Южной Пальмиры Геннадию Труханову не страшны угрозы Владимира Зеленского?
30 октября 2021, 10:50
Сексуальный скандал в 36-й ОБрМП ВСУ или как инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам Альянса
30 октября 2021, 09:05
Экс-нардеп призвал Украину с помощью «Нептуна» потопить Черноморский флот РФ
30 октября 2021, 09:05
Произведённые фирмой Порошенко боевые катера для ВСУ оказались бракованными
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
30 октября 2021, 00:55
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
30 октября 2021, 03:15
Ливан стал изгоем арабского мира. Почему страны Персидского залива отворачиваются от ...
30 октября 2021, 10:50
Сексуальный скандал в 36-й ОБрМП ВСУ или как инструкторы НАТО обучают соответствию ст...
30 октября 2021, 10:50
"Главный в Европе": Читатели Daily Mail восхитились решением Путина
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2021, 11:55
Три удара: США опубликовали план уничтожения России
25 октября 2021, 17:05
В Украине меняется пенсионный возраст
27 октября 2021, 02:55
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
28 октября 2021, 15:05
Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против РФ
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.