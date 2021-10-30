Киев отсудил золото скифов у музеев полуострова

Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине скифское золото – артефакты Боспорского царства и прочие древности, найденные ещё в довоенное время на территории Причерноморья. Всего более 2 тыс. предметов, датированных периодом с VI века до н.э. по VII век н.э., среди которых есть, например, знаменитый золотой шлем.

Сюжет: Украинский кризис

Судебный спор шёл семь лет. В феврале 2014 года в амстердамском Музее Алларда Пирсона прошла выставка «Крым: золото и секреты Чёрного моря». Некоторые экспонаты принадлежали киевским музеям, но большая часть была привезена в Европу из Автономной Республики Крым. В марте полуостров перешёл в российскую юрисдикцию, и в мае вернули только киевские предметы. Вокруг остальных экспонатов разразился спор: Украина требовала передать ценности ей, крымские власти добивались возвращения их на полуостров. В 2016 году городской суд Амстердама вынес решение в пользу Киева, но крымские музеи подали апелляцию.

И вот на днях европейская Фемида решила, что нидерландский музей должен сдать коллекцию на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. «Хотя объекты происходят из Крыма… они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – заявила председательствующая судья. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал это решение «фиговым листком, прикрывающим наглый рейдерский захват».

Правда, на Украину скифское золото пока не отправят. У крымских музеев ещё есть время на кассацию, но это, судя по всему, пустые хлопоты. Так что в Киеве ликуют. Президент Владимир Зеленский уже пообещал вслед за наследием древних кочевников «вернуть» Украине и Крым. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что скифское золото могут разместить в национальном заповеднике «София Киевская». С точным местом украинские власти определятся, когда получат на руки решение суда. Пока в Киеве только подыскивают место для бесценной коллекции, в Крыму уже придумали, чем заполнить пустые витрины. Советник главы республики Олег Крючков предложил установить в музеях, лишившихся экспонатов, таблички с надписью: «Украдено Украиной в Амстердаме».

Алексей Мухин, политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин, политолог, директор Центра политической информации – Амстердамский суд вынес политическое решение. Потому что под ним нет никаких правовых оснований. Я думаю, что это какая-то уступка со стороны европейского судебного сообщества Украине, которую сейчас все жалеют, которая осталась без газа, которая до сих пор не смогла решить проблемы гражданской войны на своей территории.

Александр Ирхин, политолог Александр Ирхин, политолог – Россия оспорит решение в международных инстанциях – везде, где это возможно. Но поскольку вопрос завязан на статус Крыма, а позиция Запада в ближайшей исторической перспективе по нему едва ли изменится, скорее всего и там решения будут приниматься в пользу Киева. Что касается российско-нидерландских отношений, Москва скорее всего ограничится соответствующими заявлениями. Например, от той же Захаровой.

Сергей Маркелов, политолог Сергей Маркелов*, политолог – Думаю, реакция будет достаточно бурной. Поскольку Москва так реагирует во всём, что касается Крыма. Установлен приоритет решений российских судов над международными. На этом основании последуют дипломатические шаги. Не исключаю не только дипломатической, но и элементов экономической войны с Нидерландами.