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Киев оценил свои шансы в случае конфликта с Россией: "Сил достаточно"
17 апреля 2021, 08:50 • 91 • Политика
В ВСУ оценили, что будут делать в случае "агрессии России". Командующий Сергей Наев заявил, что пока Киев просчитывает все сценарии. При этом украинцы готовы дать отпор, "без привлечения союзников". "Сил ВСУ вполне достаточно", - заявил Наев.
Украинские военные прорабатывают разные сценарии и готовятся к атаке русских. Об этом заявил журналистам командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Отвечая на вопросы корреспондентов, Наев сказал, что страна готова обороняться и не ждёт помощи из-за рубежа.
"Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно", - заявил Наев.
Интересно, что до этого западные страны неоднократно открыто обещали поддержку Украине в случае вооружённого конфликта с Россией. США заявляли даже о военной помощи. Это происходит на фоне обострения ситуации в Донбассе, идут обстрелы Донецка. За короткий промежуток времени погибли уже три мирных жителя.
Накануне министр внутренних дел Украины призвал радикалов в Донбасс. Он заявил, что нужно оборонять страну. В своём Facebook политик написал, что Россия якобы вновь стягивает военные силы к Украине и стране угрожает новая агрессия.
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