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Киев отрицает вербовку украинских националистов для войны между Арменией и Азербайджаном - МИД

28 июля 2020, 11:05  •  81 • Политика
Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с послом Армении Тиграном Сейраняном опроверг вербовку граждан для участия в армяно-азербайджанском конфликте, передаёт пресс-служба министерства.
В Киеве официально опровергли, что Служба безопасности Украины (СБУ) вербует националистов для участия в армяно-азербайджанском конфликте. С соответствующим заявлением выступил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар на встрече с послом Армении Тиграном Сейраняном.
В МИД Украины сообщают, что посол Армении и глава ведомства обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе, который привёл к эскалации напряжённости между странами. Также высокопоставленные дипломаты обговорили актуальные вопросы двусторонних отношений и договорились продолжить укрепление сотрудничества в экономической сфере.
"Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с послом Армении Тиграном Сейраняном опроверг вербовку граждан для участия в армяно-азербайджанском конфликте", - передаёт пресс-служба украинского министерства.
Напомним, что о вербовке украинских националистов агентами СБУ для участия в войне между Ереваном и Баку на стороне Азербайджана 24 июля заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий. Также он проинформировал о том, что против армян, проживающих на территории Украины, готовятся провокации.

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