|
Киев отреагировал на решение ЕСПЧ по Крыму
14 января 2021, 16:15 • 15 • Политика
Москве пригрозили дорогой ценой за воссоединение с полуостровом
Победой Украины пытаются представить киевские власти решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Украины к России по поводу Крыма.
По словам министра юстиции Незалежной Дениса Малюськи, согласие ЕСПЧ начать рассматривать жалобу Киева по существу не только дает возможность доказать "преступное поведение РФ", но и послать "мощный месседж" о том, что крымский вопрос остается приоритетом как украинской, так и европейской политики.
Главе Минюста вторит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На брифинге в Киеве 14 декабря он заявил, что решение ЕСПЧ – это очередной шаг для подтверждения позиции Незалежной.
"Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти",
– цитирует Кулебу "Европейская правда". На том, что ЕСПЧ лишь принял жалобу Украины к рассмотрению, да и то частично, украинские власти предпочли не акцентировать внимание.
Ранее стало известно, что суд в Страсбурге намерен оценить, соответствуют ли действительности представленные Украиной обвинения о нарушении прав человека в Крыму после его воссоединения с Россией. При этом некоторые обвинения судьи сразу отказались принимать во внимание.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
15
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2021, 00:45
|
13 января 2021, 06:20
|
10 января 2021, 04:05
|
07 января 2021, 19:15
|
11 января 2021, 16:45
|
09 января 2021, 14:20
|
11 января 2021, 08:30