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Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото
24 июля 2019, 01:09 • 57 • Политика
МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома. Протестующие принесли с собой палатки и стаскивают шины к месту митинга.
Министерство внутренних дел Украины отправило отряд спецназа в Донецкую область, где жители Пскова устроили митинг у здания окружной избирательной комиссии. Об этом рассказала пресс-служба МВД Украины.
Сообщается, что наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 в городе Пскове рассказали о нарушениях во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, которые прошли в воскресенье 21 июля. Информация вызвала широкий резонанс среди жителей Пскова. У здания избиркома началась акция протеста. Ее участники установили палатки, стали приносить шины.
Вместе с сообщением были опубликованы фото спецназовцев, садящихся в вертолет и высаживающихся с него же. Снимки можно расценить как угрозу в адрес протестующих жителей Пскова.
Фото: Twitter/@MVS_UA
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