Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото

Министерство внутренних дел Украины отправило отряд спецназа в Донецкую область, где жители Пскова устроили митинг у здания окружной избирательной комиссии. Об этом рассказала пресс-служба МВД Украины.

Сообщается, что наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 в городе Пскове рассказали о нарушениях во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, которые прошли в воскресенье 21 июля. Информация вызвала широкий резонанс среди жителей Пскова. У здания избиркома началась акция протеста. Ее участники установили палатки, стали приносить шины.

"Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", - гласит сообщение МВД Украины в Twitter.

Вместе с сообщением были опубликованы фото спецназовцев, садящихся в вертолет и высаживающихся с него же. Снимки можно расценить как угрозу в адрес протестующих жителей Пскова.

Фото: Twitter/@MVS_UA