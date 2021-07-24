Киев отметил штрафы для жителей Донбасса с одним "но"

Официальный Киев отменил штрафы для жителей Донбасса, проживающих на территории ДНР и ЛНР, однако сразу указал на одно "но".

Речь идёт об отмене штрафов для жителей Донецкой и Луганской народных республик за нарушение порядка "въезда-выезда". Закон освобождает жителей республик, имеющих украинское гражданство, от административной ответственности на время действия коронавирусного карантина за нарушение порядка въезда (выезда), если такое нарушение произошло по причине гуманитарного характера.

Уточняется, что выезд из ДНР и ЛНР теперь разрешается тем, у кого есть документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве. Исключением названа Россия.