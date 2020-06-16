Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые

Он отметил, что знаменательное заявление было сделано заместителем руководителя делегации Украины Александром Мережко.

Сегодня Александр Мережко заявил, что комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств. Подобного рода заявление в переговорном процессе было сделано впервые, - пояснил Грызлов.

Отметим, что комплекс мер "Минск-2" был принят в 2015 году. Он представляет собой мирный план по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе. Минские соглашения обязывают Украину отвести войска от линии разграничения и прекратить стрельбу, дать Донбассу особый статус, объявить амнистию всем участникам боевых действий, провести местные выборы и осуществить обмен военнопленными по принципу "всех на всех". За все эти годы Киев не выполнил ни одного из перечисленных пунктов.