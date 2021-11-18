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Киев откупился от Москвы Крымом за переворот – Кива

18 ноября 2021, 11:05  •  306 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Украине придется садится за стол переговоров с Россией, чтобы иметь будущее
Киев сознательно отдал Крым Москве, чтобы она не мешала захвату власти на Украине в 2014 году. Об этом заявил нардеп Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива.
По его словам, Украина попросту откупилась Крымом от России. Тогда Киеву было важнее провернуть госпереворот и закрепить свою власть над большей частью страны.
"В 2014 году произошел передел власти, и, чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым",
– пояснил Кива в интервью телеканалу RTVI. При этом он отметил, что и сами крымчане, наблюдая происходящее на Украине, предпочли присоединиться к России – свое слово они сказали на референдуме.
Кива признал, что в тот период был настроен против России, считал ее агрессором, воевал в Донбассе на стороне Киева против, как он считал, российских захватчиков. Но быстро понял, что война раздувается искусственно.
"Война была нужна только для того, чтобы получить возможность для давления на Россию со стороны мировой общественности",
– не сомневается нардеп. В этой мысли он убедился, когда увидел, как "высшие украинские чиновники за каждым решением бегают в посольство США". 
По мнению Кивы, у Украины нет будущего без России, уже скоро киевским властям придется садиться за стол переговоров с Москвой. Поэтому, как дальновидный политик, Кива и поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем рождения.
Напомним, недавно Илью Киву заподозрили в госизмене и провели у него обыск. Ранее нардем поделился в Сети подозрением, что президента Владимира Зеленского подменяет двойник.

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