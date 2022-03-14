Киев открыто вербует наёмников из разных стран мира

Прибывающие на территорию Украины граждане Польши, Хорватии и Литвы на какое-то время могут стать немалой проблемой для выполнения задач спецоперации. В российском Минобороны уже сообщили, что наёмники, приезжающие на Украину, не подпадают под Женевскую конвенцию. «Наша Версия» выяснила, граждане каких стран воюют на стороне ВСУ.

Сюжет: Украинский кризис

После призыва Владимира Зеленского об иностранной помощи Киев ожидает прибытия 16 тыс. наёмников. Среди них – желающие воевать граждане Хорватии, Польши, Британии, Дании и Латвии. Своих боевиков обещает отправить на Украину и непризнанное Косово. Видео с иностранными легионерами уже демонстрируют украинские СМИ, а в соцсетях в открытую идёт вербовка.

По 2 тысячи долларов в день

Сообщается, что Украина предлагает иностранным воен­спецам по 2 тыс. долларов в день, не считая бонусов. Впрочем, на такое жалованье могут рассчитывать действительно высококвалифицированные специалисты, которые имеют не менее пяти лет военного опыта. Среди основных требований к ним – навыки владения оружием, управления водным и воздушным транспортом, понимание местного менталитета и географии Украины. Приоритет отдаётся тем, кто прошёл тренировки по программам спецназа США и владеет языками, соответствующими районам операции.

Пока что о массовом наплыве «живой силы» на Украину говорить не приходится – понятно, что набрать тысячу иностранцев на указанных условиях проблематично. При этом вероятность умереть весьма высока. Например, французским военным прямо рекомендовано воздержаться от поездок на Украину с целью участия в боевых действиях на стороне Киева. В качестве причины указан факт высоких потерь среди наёмников, которые не успевают даже добраться до фронта, а погибают в результате ударов ВС РФ в местах сосредоточения.

В то же время Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. А французский Иностранный легион направляет в зону боевых действий этнических украинцев. Через Польшу на Украину прибыли 200 хорватских наёмников. Кроме того, 26 литовцев примкнули к батальону нацгвардии «Айдар» (экстремистское и террористическое объединение, запрещённое в России). Также в боевых действиях решили поучаствовать 400 шведов и 50 норвежцев, некоторое число представителей правых сил выехали из ФРГ. Среди тех, кто решил направить оружие в сторону российских солдат, действующий депутат латвийского сейма Юрис Юрашс и бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Последний был соратником Саакашвили, а в 2019-м обвинялся в Грузии в попытке госпереворота.

Сообщается, что британские наёмники заняли позиции под Киевом. Прибыли они с современным оружием, часть которого передали украинским военным. Кто эти бойцы, неизвестно, мин­обороны Великобритании официально открещивается от них, запретив своим военнослужащим самовольно отправляться на Украину и пригрозив нарушителям дисциплинарными и административными мерами. Уточняется, что всем военнослужащим запрещено отправляться на Украину до дальнейшего уведомления, это относится даже к тем, кто находится в отпуске или увольнении.

Завещание и образец ДНК

В свою очередь, в США заявили о прибытии на территорию Украины американских граждан. При этом Госдеп официально дистанцировался от этой темы и не рекомендует американцам приезжать на Украину. Но для тех, кто решится, была выпущена специальная памятка. Госдепартамент США посоветовал отправляющимся на Украину составить завещание, указать соответствующих страховых бенефициаров, обсудить с близкими план опеки над детьми, домашними животными, имуществом, вещами, неликвидными активами (коллекции, произведения искусства и т.д.), а также сдать образец ДНК.

Украина предлагает иностранным воен­спецам по 2 тыс. долларов в день, не считая бонусов. Впрочем, на такое жалованье могут рассчитывать специалисты, которые имеют не менее пяти лет военного опыта

В российском Минобороны говорят, что западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК Academy, Cubic и Dyn Corporation. По всей видимости, одной из задач этих групп будет выполнение тайных операций. Например, на Украине, если верить сообщениям, была замечена американская ЧВК Silent Professional, которая активно набирала наёмников для эвакуации богатых украинцев.

Эксперты говорят, что, несмотря на развёрнутую кампанию, в настоящее время на Украине находится считанное количество иностранных наёмников и существенного урона Российской армии они не наносят, поскольку выполняют специальные и в основном второстепенные задачи. Среди них – диверсии и налёты на колонны техники и подвоза материальных средств, а также на прикрывающую их авиацию. Все атаки иностранных наёмников ведутся с применением поставляемого Украине западного оружия. Речь идёт о противотанковых комплексах Javelin, NLOW и переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, для освоения которых требуется серьёзная подготовка.

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что Владимир Путин одобрил предложение Минобороны отправить для участия в спецоперации «людей, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь». Ранее Шойгу сообщил о наличии 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока.

Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования – Надо учитывать, что наёмники – это обстрелянные люди, новобранцев среди них точно нет. Безусловно, они представляют собой достаточно серьёзную силу, особенно если будут применяться в качестве групп диверсантов, работающих в тылу действующей армии. Территория Украины позволяет это делать, потому как страна большая, расстояние между блокпостами, которое может себе позволить группировка российских Вооружённых сил, растянуто, а значит, простор для маневрирования у диверсионных группировок противника будет очень большой. Выявлять такие группы достаточно сложно, мобильность и постоянная смена позиций даёт им преимущество. Плюс они абсолютно не связаны ни законами страны пребывания, ни военными законами или конвенциями, в том числе и Женевской.

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