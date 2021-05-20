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Некоторых представителей Незалежной государство будет особо защищать от геноцида и иных насильственных деяний

Президент Украины Владимир Зеленский не считает русских коренным народом Незалежной. Это следует из законопроекта, который он внес 18 мая в Верховную раду на рассмотрение депутатам.

Согласно документу, коренным народом соборной будет признаваться автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Незалежной.

Из этого следует, что русские в Республике не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве. Зато отдельно в законопроекте прописано понятие коренных народов Крыма – это крымские татары, караимы и крымчаки.

В тексте говорится, что коренным народам Украины будут предоставлены широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. В частности, они смогут создавать свои СМИ и учреждения образования, обучаться на родном языке.

Кроме того, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов неньки от актов геноцида или любых других действий коллективного принуждения или насилия, сообщает РИА "Новости".

Ранее сегодня пан Зеленский провел итоговую пресс-конференцию для журналистов, собрав их в ангаре дышащего на ладан авиаконцерна "Антонов". Часть мероприятия президент соборной провел на русском языке, нарушая таким образом закон о мове, согласно которому госчиновник обязан в своей трудовой деятельности общаться исключительно на украинском.

