Киев отказывается от Донбасса и заставит его пожалеть • 280 • Аналитика © РИА Новости / Сергей Аверин Украинское правительство утвердило очередной "стратегический документ", теперь — Стратегию развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Согласно этому документу, на территориях двух областей планируется построить практически город-сад. Вот только источники финансирования этого чуда абсолютно туманны. Ну и "на территориях двух областей" — слишком сильно сказано: в документе не только ни разу не упоминаются Минские соглашения (что неудивительно — на уровне национального законодательства Украина делает вид, что их не существует), но и не заходит речь о реинтеграции неподконтрольных районов. Соответственно, нет и планов по их экономическому развитию. То есть в Киеве, несмотря на риторику о скором возвращении территорий и даже грозные законопроекты о поражении в правах жителей ЛДНР после такового, похоже, пришли к решению отказаться от реинтеграции. Как минимум до 2030 года официальный Киев не рассчитывает — или не собирается — возвращать контроль над Донецком и Луганском. С документами под названием "стратегия" и им подобным на Украине творится какой-то сюрреализм. Подобные документы выдаются на-гора на государственном уровне по несколько штук в неделю. Разумеется, они зачастую не связаны, а то и противоречат друг другу. И даже не имеют мало-мальски единого стандарта: то это коротенькая "писулька" концептуального характера, то целый талмуд на 350 страниц с детальным описанием не только целей и задач, но и мероприятий по их достижению, рисков неисполнения и так далее. Общее у всех этих стратегий, как правило, только одно: отсутствие внятных указаний на источники финансирования. Ну и по традиции вскоре после утверждения любой подобный документ предается забвению — не говоря уж о результатах достижения поставленных целей, о которых вообще никто не вспоминает. Думается, дело тут в происходящем процессе разложения государства и системы госуправления, когда эта самая система только имитирует работу, то есть по сути занимается карго-культом. Ну а рост количества подобных документов связан с желанием бюрократов, находящихся в этой разлагающейся системе, сохранить свои рабочие места. Но вернемся к стратегии развития областей. Авторы документа демонстрируют прозрение, указывая, что издавна объявленный на Украине дотационным Донбасс до 2014 года при площади 8,8 процента производил 25 процентов промышленной и восемь процентов сельскохозяйственной продукции страны и давал четверть всего экспорта. Нынешнее же плачевное его состояние связывают в первую очередь с "вооруженной агрессией Российской Федерации" — она вместе с "оккупацией" упоминается в тексте десятки раз. Наряду с развалом экономики отмечаются проблемы нанесенного экологического ущерба, демографической катастрофы, минирование значительных площадей территории и тому подобное. Кстати, авторы на голубом глазу утверждают, что инвестиции в контролируемые Киевом части Донецкой и Луганской областей не приходят "из-за риска вооруженной агрессии России". Старательно закрываются глаза, что они не приходят и в другие области страны. Для решения этих проблем предусматривается применение инструментов экономического, правового и организационного характера. Например, создание территории приоритетного развития, внедрение новых инструментов защиты инвестиций, инициирование создания Фонда консорциумного финансирования приоритетных проектов и прочее в том же духе. Для развития местной промышленности стратегия обещает просто манну небесную, включая налоговые льготы, льготные проценты по кредитам, гарантии по инвестициям и так далее. Но сам собой возникает вопрос: почему украинские власти не делают этого на всей территории страны? Ведь украинская промышленность валится в тартарары, но никакие инициативы, которые позволили бы развернуть этот тренд, не проходят. Дело в том, что они не могут пройти в принципе, ибо "западные партнеры" строго-настрого подобное делать запрещают. Поэтому данные обещания можно воспринимать исключительно в духе высказанной в 2014 году нынешним мэром Днепра (Днепропетровска) Борисом Филатовым идеи по отношению к протестовавшим на Донбассе людям: "Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их будем потом". Да и как в принципе можно верить во что-то подобное, если даже по данным самих авторов стратегии, вплоть по 2017 год включительно из местных бюджетов обескровленной Донецкой области, жители которой по щелчку пальцев лишались конституционных прав, а то и жизни, изымались дотации в пользу других областей Украины! Этот пир во время чумы прекратился только в 2018 году в связи с полным развалом экономики региона и исходом большей части трудоспособного населения. Другой пример — повышение уровня капитальных инвестиций по отношению к валовому региональному продукту. В украинском правительстве собираются поднять его до 25 процентов с нынешних 14 процентов в Донецкой области. Но дело в том, что даже при нынешнем состоянии показатель находится практически на уровне среднеукраинских 15 процентов. Другой вопрос, что это самый низкий уровень в Европе и один из самых низких в мире. То же самое касается планов по повышению сборов налога с доходов физических лиц для укрепления устойчивости местных бюджетов — даже сегодня в Донецкой области ее жители платят этого налога больше, чем в среднем по Украине. Кстати, показательно, что единственное упоминание в тексте документа неподконтрольных Киеву территорий (в контексте их экономического развития) касается исключительно расширения до 50 процентов доли охвата населения сигналом FM-радиовещания и цифрового телевидения. То есть говорим — экономическое развитие, подразумеваем — пропаганда. Некоторые намерения украинской власти по развитию подконтрольного Донбасса выглядят совсем уж уникально. Например, внедрение с младших классов уроков предпринимательства — это на фоне отказа от изучения химии и физики в старших классах. Или планируемый рост туризма в регионы, конфликт в которых украинская власть решать не собирается. Как это собираются достичь, непонятно — если только в число туристов не запишут регулярно прибывающих туда по ротации силовиков всех мастей. И все же главный вопрос к этому обширному документу — ресурсное обеспечение. И вот в этой-то стратегии, в отличие от многих других, ответ на него есть: "Дополнительные расходы на 2021-2024 годы, которые не предусмотрены в бюджетной декларации (то есть в текущих плах. — Прим. авт.), могут быть профинансированы за счет средств, которые будут взысканы с Российской Федерации, на которую возлагается ответственность за материальный и нематериальный ущерб, нанесенный Украине вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации". Шах и мат, "вата"! Пришла пора платить репарации — причем уже с этого года. Если же говорить серьезно, то из документа следует не только то, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения и реинтегрировать Донбасс на оговоренных условиях, но и то, что она не намерена реализовывать даже собственную стратегию по экономическому развитию подконтрольной Киеву части региона. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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